Vendredi 22 juin dernier, Germain Kambinga Katomba, Président du Centre, a, officiellement, lancé à Kinshasa, la plaque tournante de l'ensemble du pays, la mobilisation générale pour la confection et le dépôt des listes de candidats.

Il était question également d'informer les cadres issus des partis membres du Centre de la conclusion, dans un très proche avenir, d'une grande alliance pour l'appropriation d'une candidature commune au niveau de la présidentielle 2018. Le but visé dans cette démarche, précise-t-il, est qu'après la présidentielle combinée aux législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018, conformément au calendrier publié le 5 novembre 2017, le Centre, en constellation avec d'autres forces politiques et dans une logique purement démocratique, tient à participer de façon significative dans le giron du pouvoir Exécutif au prorata de ses résultats et dans la perspective de diriger la RD. Congo autrement. Ainsi, à la Députation Provinciale, va-t-il déployer entre 500 à 600 candidats. Tandis qu'à la Députation Nationale, le Centre alignera plus de 400 candidats dans la course, à en croire Kambinga, la bouche autorisée. Si âpre, soit-elle, la bataille est, certes, là devant toutes les parties prenantes au processus électoral. Mais, le Centre dont les leaders à l'affiche y vont sans moufles, ni titillements, se dit prêt à maintenir la dragée haute.

A la différence des autres Regroupements sans âme, sans loi, ni principe, le Centre est un regroupement idéologique fondé sur des bases solides.

Le Centre n'est, donc, pas une alliance circonstancielle visant simplement une arithmétique électorale.

Le nom du Centre vient de sortir dans le journal officiel au numéro 51 de la liste de partis et Regroupements politiques reconnus, en tant que tels, pour exercer librement leurs activités en RD. Congo. C'en est, donc, fini avec le problème juridique, même si, par ailleurs, ce retard, si politiquement préjudiciable soit-il, met le Centre est, au regard de ses multiples actions à impact visible sur terrain, en ordre de bataille.

Avec la convocation de l'électorat, ce samedi 23 juin 2018 et l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures, le Centre mettra du paquet pour aligner entre 500 à 600 candidats Députés Provinciaux, plus de 400 candidats à la Députation Nationale. A la présidentielle 2018, ainsi que l'a annoncé Germain Kambinga aux cadres du Centre, une alliance sera scellée avec des forces ou plateformes ou regroupements ayant les mêmes types de vision que la sienne, à défaut, évidemment, de le sortir de ses propres entrailles.

Pour l'application de ses idées et projets, pour le redressement de la RDC et conjurer la misère du peuple ainsi que de graves problèmes de développement, l'urgence recommande à tous ceux qui ont la passion du Congo, de fédérer leurs forces et capacités afin de trouver des solutions durables et structurelles aux maux qui le ronge, depuis des temps immémoriaux. Le Centre l'a si bien compris et voilà pourquoi, il ne lésinera pas sur les voies et moyens à conjuguer pour y arriver.