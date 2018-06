Congo-Kinshasa: Energie - Joseph Kabila inaugure le barrage hydroélectrique de Zongo II

Les grands travaux de construction de la Centrale hydroélectrique Zongo II sont achevés. Joseph Kabila a mis en service Zongo II, lors de son inauguration, le 22 juin 2018 sur le site du barrage au village de Zongo dans le Kongo Central.

Il a appelé à l'existence une centrale hydroélectrique qui n'a jamais existé depuis 67 ans. Kabila vient de régler en grande partie un problème du déficit de production d'électricité. Il lui reste à en assurer, d'ici à 2020, le transport et la distribution dans le reste des provinces de la RDC. Une partie de la ville de Kinshasa et Kongo Central ne vivront plus au rythme des délestages. 150 MWh est la capacité de la Centrale hydroélectrique de Zongo II. Ingele Ifoto, Ministre de l'énergie a confirmé que Zongo II vient combler le déficit énergétique en rapport avec la demande des industries dont des miniers du Sud-Est de la RDC. Le Gouverneur du Kongo Central a présenté les retombées économiques de Zongo II. "Plus de 500.000 emplois directs et indirectes seront générés".

L'événement a eu lieu au cours d'une cérémonie tenue sur le site même du barrage situé au village Zongo, territoire de Mbanza Ngungu dans la province du Kongo Central. Cette importante cérémonie à fait déplacer plusieurs personnalités notamment, le Premier ministre, Bruno Tshibala, des membres du Gouvernement dont le Ministre de l'Énergie, Ingele Ifoto ; des membres des corps constitués, des chefs de missions diplomatiques, des membres du cabinet du Bureau du Chef de l'Etat ainsi que les Gouverneurs du Kongo Central, Jacques Mbadu, et de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. La construction de Zongo II a pour objectif de garantir l'alimentation de la ville de Kinshasa en énergie électrique en complément de la source principale de cette ville qui est la centrale hydroélectrique d'Inga. Zongo II s'offre ainsi comme une alternative fiable et permanente pour une partie de la capitale congolaise. Une partie de la production desservira également le district des Cataractes dans le Kongo Central.

Dans le Parc de production de la Snel, il y a ainsi un nouveau né qui s'appelle Zongo II. Le Parc ajoute une production de 150 MW de plus sur le réseau de la SNEL et une sécurité d'alimentation d'énergie électrique. Bien avant, il n'y avait que Inga et Zongo. Avec Zongo II, qui est un puissant barrage, Kinshasa restera alimenté en cas de problème sur Inga. "Les consommateurs ont déjà la fourniture du courant électrique de Zongo II depuis le 22 juin 2018, lancé par Joseph Kabila. "C'est en 2020 que l'alimentation sera au poste de Kinsuka. En attendant, la Snel a relié Zongo I à Zongo II. C'est ainsi que le courant produit par Zongo II transite par le circuit de Zongo I pour alimenter Gombe, Badiadingi et dans le Kongo Central tout les Cataractes notamment, la ville de Inkisi, Kisantu, Mbanza-Ngungu, Lufu-Toto, Lukala, Kwilu-Ngongo et Kimpese", a fixé Jean-Bosco Kayombo, l'Administrateur de la Snel de Zongo.

Pallier au déficit de l'énergie électrique

La République Démocratique du Congo vient de connaître une montée en puissance énergétique avec la mise en service, ce vendredi 22 juin 2018 par le Chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, du barrage hydroélectrique de Zongo II. Le Président de la République a ainsi posé l'acte final de l'œuvre qu'il avait lancée six ans plus tôt, soit le 16 mai 2012, avec la pause de la première pierre de l'érection de ce site. Ce projet est réalisé grâce à un prêt concessionnel de 360 millions Usd de Exim Bank of China et une contrepartie de 16,5 millions de la Snel S.A. Les travaux de construction ont, quant à eux, été réalisés par l'entreprise chinoise Sinohydro. La Centrale du barrage de Zongo II, qui est son usine principale, a une capacité installée de 150 MW pour une production annuelle de 861,9 millions de Kw/h, avec un débit d'amener de 160,5 m3/s et une chute nominale de 105 mètres. Elle comporte trois turbines hydrauliques d'une puissance nominale de 51,28 MW ; 3 alternateurs, 3 transformateurs de puissance principaux et 2 autres de puissance d'interconnexion.

Les ouvrages de captage d'eau sont aménagés sur la rivière Inkisi. La prise d'eau se situe à 1,4 Km en aval de la centrale de Zongo I à près de 4 Km de l'embouchure de la rivière Inkisi sur le Fleuve Congo. Et le bâtiment de la centrale de Zongo II est construit à 1,6 Km en aval sur la plage de la rive gauche du Fleuve Congo.

Le barrage est situé à une hauteur de 25 m avec une longueur de crête de 196 m et un volume de réservoirs de 1.300.000 m3. Il comporte une prise d'eau de 4 pertuis avec 2 vannes d'entrée galerie, un canal de chasse en rive gauche avec deux vannes secteurs et une section écologique avec évacuateurs en rive droite. D'autres installations et équipements sont aménagés, notamment la galerie d'amener ayant un débit de 160,5 m3/s, des puits d'équilibre d'une profondeur de 72,5 m, des conduites forcées en béton armé de la même profondeur et une chambre des vannes. Outre la centrale proprement dite, le projet de Zongo II prévoit une ligne double de transport d'énergie de 220 kV d'évacuation de l'énergie vers la ville de Kinshasa où le point d'arrivée prévu est le quartier Kinsuka où un poste haute tension est en construction. Les travaux de cette ligne sont en cours et prendront fin en 2019.

Dans un premier temps, selon les explications de l'Administrateur délégué de la Snel S.A, cette société va réhabiliter le réseau de la commune de Ngaliema pour desservir 40.000 ménages à l'horizon 2020. En attendant, Jean-Bosco Kayombo a remercié le Chef de l'Etat pour son accompagnement durant tout le projet avant de s'engager à tout faire pour que cet investissement profite réellement à la population congolaise.

Dans le cadre du même projet, la route en terre reliant la cité d'Inkisi au centre de Zongo a été réhabilitée sur 54,7 Km. Une cité a également été construite comprenant un bâtiment administratif et des logements pour le personnel. 11 Km de routes internes en terre y ont été aménagés.

Commentant, à son tour cet événement, le Ministre Ingele Ifoto a parlé d'une révolution dans le secteur de l'énergie, 30 ans après le barrage de Mobayi Mbongo d'une capacité de 10,5 MW seulement. Cette réalisation, a-t-il ajouté, vient contribuer à résorber la problématique du déficit en énergie électrique et jouer plusieurs rôles dans le processus de développement, car l'électricité booste tous les acquis d'une société moderne dont les télécommunications, les transports, l'industrie, etc.