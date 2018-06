Congo-Kinshasa: Au cœur de l'actualité - Médias - Rachel Kitsita lance le Magazine Actu 30

L'univers des médias vient de faire une place de choix à son nouveau petit poucet. Actu 30 est ce nouveau magazine qui sera diffusé, comme les chiffres l'indiquent, pendant trente minutes dans les médias traditionnels mais également, dans les nouveaux médias communément appelés réseaux sociaux.

Traiter et diffuser rapidement l'information s'inscrit sur ce bréviaire que s'est juré d'observer quotidiennement, ce nouveau Magazine qui paraîtra sur les écrans et sur les réseaux sociaux, dès ce lundi 25 juin 2018, s'il faut s'en tenir au probe laïus de sa Coordonnatrice, Mme Rachel Kitsita.

Comme lors du baptême d'un nouveau-né, ils étaient présents. Editeurs et autres responsables des maisons de presse de la capitale, vigilé par quelques représentants et envoyés spéciaux des institutions de l'Etat et dynamiques de la place, à l'exemple du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) et de Journaliste En Danger (JED).

Tous, d'une seule voix ont béni l'œuvre de leur ex-employée, collaboratrice et désormais, consœur attitrée, Rachel Kitsita.

C'est au cours d'une brève cérémonie inaugurale tenue ce vendredi 22 juin à 11h00', dans la salle de conférence du centre Béthanie, dans la commune de la Gombe, que l'ancienne de Numérica télévision a sorti un speech à la hauteur de celui du regretté Président de l'ex-Zaïre, Mobutu Sese Seko.

Larmes aux yeux, au nom du Groupe K, Rachel Kitsita a donc rendu grâce à son Dieu et remercié son géniteur pour la confiance lui accordée, dès la prise en considération de sa vocation, il y a une vingtaine d'années.

Son observation de l'espace médiatique congolais l'a conduite, dit-elle, à poursuivre sa vocation selon ses propres règles en apportant une touche adéquate aux caprices des lecteurs, auditeurs ou, simplement, téléspectateurs actuels.

Dans cet élan empreint de fougue, Rachel Kitsita pense donc atteindre ses lecteurs depuis leurs mobiles grâce aux réseaux sociaux, histoire de ternir l'image de ceux qui s'improvisent journalistes d'un jour à l'autre parce qu'en possession d'un téléphone intelligent et d'accroître à la vitesse supersonique, le Target des followers de ce nouveau magazine pour lequel elle invite, d'ailleurs, avec hargne les institutions et personnalités intéressées à lui porter leur dévolu pour la conclusion des partenariats durables, dynamiques et à longue portée.

Cette presse écrite online et en vidéo, aurait ainsi pour objectif, de demeurer au cœur de l'actualité en donnant la parole aux protagonistes de toutes les questions de l'heure dans tous les secteurs vitaux sans lesquels, la RD. Congo, en tant qu'Etat et Nation, n'aurait pu exister.

Avec une équipe de quinze journalistes pour un début, Rachel Kitsita, plus connue dans les médias traditionnels et tout récemment, dans ceux virtuels, lance de vive voix, un appel à la confiance en ce nouvel espace d'information et laisse grandement ouvertes, les portes d'Actu à quiconque veut l'aider à mener sa barque vers un essor merveilleux.