Congo-Kinshasa: Choc ou flop ?

Le processus électoral baigne dans une piscine surchauffée. Le lendemain des votants se situent désormais entre confirmations des uns et contestations des autres qui fusent de partout dans le milieu politique depuis un laps de temps.

Officiellement, la Commission Electorale Nationale Indépendante a convoqué, depuis samedi 23 juin 2018, le corps électoral. Dimanche, elle a ouvert les portes des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures. Cela n'est plus étranger à qui que ce soit le désir ardent de Corneille Nangaa de foncer avec ce calendrier qu'il a, depuis lors, intériorisé et annoncé au public, depuis le 5 novembre 2017, en attendant, évidemment, sa matérialisation.

Il faudra donc, faire avec sinon, rien ! Cela, s'il faut s'en tenir à la ténacité de ses dernières communications.

A l'horizon, il semble un choc à venir. Comment s'en défaire reste ce mystère à dévoiler alors qu'il n'a lui-même pas encore pris forme.

D'un point de vue externe, l'on se questionne sur les que peuvent avoir la flopée de sanctions des Etats-Unis sur les autorités congolaises ? Mystère.

Pour ce qui est des événements prévus à un futur proche à l'interne, l'on se perd encore un peu dans ce jeu fatidique de questionnement. Car, c'est depuis la nuit des temps que l'on colle aux Evêques catholiques l'étiquette des porteurs de message de paix. Si dans le cas d'espèce, il faille s'en tenir à cela, l'on dira ne rien craindre des résidus de la session plénière qu'ils projettent pourtant à fin juin, soit à partir de ce lundi 25 juin 2018.

Seulement, les institutions de la République demeurent sous la menace du Comité Laïc de Coordination depuis sa déclaration du 14 juin de cette même année des tensions à souhait.

Ne s'en tenir qu'au programme déjà établi, doit, sans nul doute, être le mot d'ordre de son Président Nangaa à la CENI. Car, aux revendications de l'OIF, qui stipulaient que la CENI dispose d'un fichier électoral inclusif, exhaustif et perfectible, le Président de cette commission la plus zyeutée actuellement au monde, n'a réagi que par des affirmations. C'est-à-dire, qu'il ne reste plus qu'à compter des doigts avant de s'imprégner des listes provisoires et définitives. Une autre façon de dire que le calendrier électoral sera respecté jusqu'au bas de page de son verso.

A ce niveau, se taire et consentir serait-il d'un abord réfléchi de la part de quiconque revendique la décrispation politique ? Ardu à faire. Car, tel un aigri, les avancées du processus électoral sont perçues comme une forme d'insulte impardonnable par les opposants, le CLC et une main occidentale invisible qui, semble-t-il, poursuivent les mêmes idéaux.

Pourtant, normalement, les sages prendraient le temps de réfléchir au lieu de s'attraper le corps et se livrer à des batailles comme dans les rues dans pareilles situations. Seulement, les questions de l'heure ne semblent pas trouver des réponses favorables dans des assises. Car, l'heure sera très bientôt au choix du qui va coiffer la tête de l'Etat d'ici décembre 2018.

Bien qu'acculée, la Commission Electorale Nationale Indépendante poursuit son périple et attend la venue du reste des machines à voter, quoique déconseillées par les Ongs de Buenos-Aires, depuis l'Argentine, pour éviter de faire décoller Op traken, la situation politique en RDC et risquer après, de s'enfoncer dans l'abyssal le plus profond au cas où la tournure qui s'annonce du reste, désastreuse, était plus que féroce à l'égard de l'avenir du Grand Congo et de ses paisibles citoyens.

C'est donc vers ce chemin à communication mimique que se dirige le pays à quelques semaines du dépôt des candidatures à la présidentielle. Observer ou agir ? Est ce choix sur lequel repose toute sorte de tournure possible dans un avenir proche. A eux, donc, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, de mener le pays vers de nouveaux horizons, pour peu que l'alternance, même à la sauvette, s'opère, enfin. Dans tous les cas, entre le choc et le flop, des interstices plausibles à exploiter, si vraiment l'on est mû par l'intérêt général, recommandent de zigzaguer autour de la ligne droite.