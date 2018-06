Burkina Faso: Appel à la population pour nettoyer les caniveaux de Ouagadougou

Les Burkinabè sont de plus en plus nombreux à venir se réfugier dans la région de Tombouctou… Plus »

Si j'ai un caniveau qui passe devant ma porte, je dois m'arranger pour que ce caniveau soit propre. Et après, la commune s'organisera pour ramasser les tas d'immondices et les produits de curage de ces caniveaux. C'est un appel à tous les citoyens de s'impliquer tous les jours à l'amélioration de notre cadre de vie ».

Si on n'agit pas rapidement, ces ordures se retrouvent dans le parc. Et c'est difficile pour l'écosystème aquatique du parc, d'avoir une pérennité », estime Joseph Ouaro, le premier responsable de l'association.

« C'est un décor déjà macabre quand on passe. Ce n'est pas joli à voir et ça sent. Ça dégage aussi des odeurs. Quand nous nous sommes rendus sur les lieux pour prendre des photos, nous avons même vu des poissons mourants. Donc il fallait vraiment agir.

