Congo-Kinshasa: Fête de la Musique - Baya Ciamala explique le bien-fondé de BAZIKS

La Halle de la Gombe a vibré, le jeudi 21 juin dernier, au rythme de l'expérience BAZIKS. C'est, en effet, le concept d'une intelligence de Baya Ciamala, l'une des éminences grises de la presse rd-congolaise au service des jeunes talents.

Ce fils du pays a rassemblé, dans la salle de spectacle, des artistes musiciens et tant d'autres inconditionnels du net. Au cours de son allocution, M. Baya est revenu sur la quintessence de sa plateforme musicale. Ce dernier a fait savoir aux différents artistes le bienfondé de s'abonner à BAZIKS, qui est une plateforme musicale, afin de leur permettre de jouir entièrement de leurs œuvres. Ce, en passant par la maîtrise de l'outil informatique.

Avec cette innovation, il tente de créer une proximité de l'artiste avec son public, afin qu'il communique de manière quasi parfaite et à tout moment avec ses fans, ainsi grâce à l'innovation marketing que cette plateforme met en place. C'était à l'occasion de la fête internationale de la musique célébrée à l'institut Français de Kinshasa. Le concepteur a rappelé, cependant, aux nombreux artistes présents l'importance d'une bonne stratégie de marketing dans l'exercice du métier d'un bon artiste. "Le marketing doit être au centre de tout", a-t-il fait entendre. Si pour les uns, la musique n'est que l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, Baya Ciamala ne l'entend pas de la même oreille. La plateforme dénommée "BAZIKS" qui est sa propre initiative en est la preuve. Lancé depuis 2013, elle est très présente sur le net.

D'après cet intellect de la presse, cette plateforme permet aux artistes émergents d'interagir avec leurs publics, mais aussi de créer une communauté d'auditeurs. Il est également un canal qui facilite aux artistes émergents de dévoiler leur talent caché, grâce à une stratégie digitale innovante. En gros, BAZIKS ouvre aux mélomanes un nouvel univers musical d'artistes de la nouvelle génération.

Au-delà des aspects cités ci-hauts, à en croire l'initiateur, BAZIKS favorise en même temps, grâce aux nombreuses innovations, à l'instar de BAZIKS store, le développement d'une vraie économie musicale et digitale. Cette œuvre de l'esprit est en même temps adaptée aux besoins primordiaux des artistes.

Toutefois, il est à rappeler que le terme "BAZIKS" est un mot valise formé à partir des mots lingala «BA» qui désigne le pronom personnel «Les» et le terme «MIZIKI» qui est la déformation du français «Musique» du patois lingala.

BAZIKS est donc une forme d'expression qui veut inspirer la démocratisation de l'accès à la musique des talents africains partout, et à tout moment avec comme cible un public de jeunes habitant les grandes villes de la RDC et de l'Afrique dont l'âge varie entre 15 et 35 ans.

C'est le tout premier site de musique au Congo à revendiquer la position de distributeur digital de musique. Elle poursuit le but d'être le trait d'union entre les artistes qui veulent simplement faire connaître leur musique via les TIC, et le public amateur de musique.

Enfin, BAZIKS est accessible à l'adresse www.baziks.net