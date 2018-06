Congo-Kinshasa: Convocation de l'électorat - Députation Provinciale - Le Pprd répond à l'appel de la CENI

Dans son mot, le SP du parti présidentiel a salué la détermination du nouvel adhérant, avant d'inviter ce dernier à travailler pour le PPRD en vue de susciter plus d'adhésions. Pour sa part, Mwami Radjabu a tenu à remercier tous les responsables du PPRD, à travers Emmanuel Ramazani Shadary. Et, par cette occasion, il a remis, en termes de contribution, une enveloppe de 5.000$. Il a également promis sa contribution mensuelle, qui s'élève, désormais, à 1.000$. Geste qui a réjoui plus d'un membre du parti réuni pour la circonstance.

Samedi 23 juin 2018, au siège national du parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie -Pprd, Mwami Radjabu Rugishi Shamwesi, natif de la province du Sud-Kivu, territoire de Kalehe, a, officiellement, adhéré au PPRD, au cours d'une cérémonie présidée par le Secrétaire Permanent de cette formation politique, Emmanuel Ramazani Shadary, qu'accompagnaient ses adjoints, Willy Ngopos, Ferdinand Kambere, Lucain Kasongo, et Béatrice Lomeya.

Dans la circonscription électorale de la Lukunga, c'est Lucain Kasongo, lui aussi Secrétaire permanent Adjoint, qui a déposé la liste de candidats. Enfin, dans la circonscription électorale de la Funa, c'est le Secrétaire Permanent Adjoint Willy Ngopos qui a posé le même geste de haute portée politique et en même temps un signal fort à l'endroit des saints Thomas d'ici et d'ailleurs sur l'effectivité de l'organisation des prochaines élections.

