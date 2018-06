Congo-Kinshasa: Après la salle multiusage "Mudiano" - Showbuzz - Divo innove avec CinéBuzz

Qu'est-ce donc ce CinéBuzz ? Vendredi 22 juin 2018, Déo Kasongo, responsable de Divo, a, à l'espace ShowBuzz situé juste en diagonale de la concession Utex Africa, à Kinshasa/Gombe, levé les voiles sur ce nouveau concept dans lequel il se lance avec ses collaborateurs.

Face à un public convié et des curieux venus de leur propre chef, il a été dévoilé la nouvelle salle créer à ShowBuzz et qui est consacrée au Cinéma. D'où, justement, l'appellation Cinébuzz. Pourquoi tant de ... Buzz chez Divo? Déo Kasongo a confié à la presse que le monde était à l'heure du buzz (comprendre succès) car, tout homme veut avoir du buzz. "On est à l'heure du buzz. On parle de buzz positif professionnel, culturel, c'est pour ça qu'on avait commencé par ShowBuzz, où tout le monde est censé faire du show et du buzz. Maintenant, c'est le CinéBuzz parce que, le fait qu'on va diffuser de nouveaux films, ça va encourager les cinéastes congolais à produire aussi des films qui feront le buzz comme les films étrangers.

J'ai envie que Kinshasa soit une ville de divertissement", a dit Déo Kasongo. Installée au nouveau sanctuaire du Cinéma à Kinshasa, l'assistance a été frappée par deux choses. Primo, le confort. Secundo, la qualité de la dégustation des films en trois dimensions grâces aux lunettes 3D. "J'avais l'impression d'être dedans", a furtivement reconnu une Dame qui, dans un moment fort des projections de démonstration a, quasiment, sursauté de son siège pensant être atteint par un projectile lancé dans une scène du blogbuster Avatar.

Après la visite guidée, la grande ouverture de CinéBuzz a eu lieu avec la diffusion en sortie mondiale du film Jurassic World. C'est là, une des spécificités de ce lieu parce que les opus cinématographiques qui seront diffusés seront des exclusivités mondiales, entendre des œuvres qui viennent de sortir à peine sur le plan international. Déo Kasongo a expliqué que tous les autres films seront aussi projetés selon un programme bien arrêté, y compris les réalisations des congolais à qui, d'ailleurs, aucun frais ne sera exigé. "Pour les films congolais, nous allons juste nous rassurer de la qualité de la production du film avant qu'ils ne soient diffusés, gratuitement", a t-il précisé.

Qu'en est-il des prix pour accéder à CinéBuzz et des jours cinés ? Le responsable de Divo a dévoilé que le tarif sera différent pour les adultes et les enfants. Il y aura une caisse pour acheter son billet. Bientôt, il y aura même une application pour pouvoir payer avec sa carte bancaire. Mais, pour l'instant, le billet est à 10$ pour toutes les tranches d'âges. Toute cette semaine, du mercredi 27 juin au dimanche 1er juillet 2018, Jurassic World sera balancé pour le plus grand bonheur des amoureux du 7ème art. Voulant que CinéBuzz soit un endroit ouvert à tout type d'être humain, cette salle qui compte 86 places assises en a deux réservées et aménagées pour les personnes avec handicap.

Avec sa touche de "french talk", Déo Kasongo, qui débute ici une nouvelle aventure avec toute son équipe, a presque infusé son optimisme pour ce challenge. Pour information, Cinébuzz, outre le fait de permettre le visionnage des films, est ouverte et propice, selon Déo, pour des conférences de presse comme d'autres événements. "Nos salles se marient à vos idées pour leur donner corps". Voilà les prédispositions d'esprits de Divo dans la gestion de l'espace ShowBuzz et de tout ce qui y est contenu.