Congo-Kinshasa: Médias - Les Editions du Pangolin via un atelier prône la remédiation du Journalisme en RDC

« Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie », disait un jour Albert Londres, praticien et passionné de la presse.

C'est dans cette même logique que les éditions du Pangolin, coiffées par le tandem Charles Simba Djungu et Prince Djungu, ont organisé le samedi 23 Juin dernier, à Kinshasa, un atelier de remédiation du journalisme. Au cours de cette rencontre, des nombreuses figures bien connues des milieux médiatiques congolais ont éclairé l'assistance, et certains ont saisi l'occasion pour partager leurs expériences, c'est le cas de Sylvestre Ntumba Mudingayi, Fwassa Tombisa, Lolita Kaya, Patient Ligodi et Cie, en vue d'inspirer les nouveaux venus dans le métier.

En effet, depuis des lustres, le journalisme dans le monde est considéré comme le quatrième pouvoir, en dehors du principe sacrosaint de la séparation du pouvoir, prônait par le célèbre Montesquieu, dans son ouvrage intitulé : « l'esprit des lois ». L'auteur a parlé des trois pouvoirs à savoir : exécutif, judicaire et législatif. En parlant de l'atelier organisé par les éditions du Pangolin, l'objectif principal visé par ses organiseurs était celui de revisiter le champ journalistique congolais, ses caractéristiques et ses tares dans le contexte sociopolitique du pays. À ce sujet, à en croire le Journaliste d'investigation et éditeur Charles Djungu, le but était également de repenser ses pratiques et proposer éventuellement des solutions afin d'améliorer le secteur de la presse en RDC. Certainement, au regard de cette objectivité, c'est ce qui a probablement justifié la présence des grands chevaliers de la plume à ces assises.

D'entrée de jeu, il y a lieu de mentionner qu'à la base de cet atelier, une série de paliers a été à organisée pour expliquer quelques terminologies utilisées fréquemment par les hommes des médias en RDC. C'est qui un journaliste engagé ou d'investigation ? Quelle est la différence qui existe entre un correspondant et un envoyé spécial ? Comment gérer ses passions et ses sentiments dans le rendu de l'information ? Qu'en est-il du journaliste femme ? Voilà, à tout dire, des questions qui étaient à l'épicentre des débats. Les animateurs étaient à la hauteur de la rencontre, et cette synergie, caractérisée par l'association des idéaux des chevaliers de la plume, a fait naitre des nouvelles connaissances de la part des passionnés du Journalisme.

Intervention

A en croire les animateurs, la presse congolaise doit subir une réparation immédiate, un nettoyage de fond pour lutter contre les moutons noirs qui endommagent ce métier pourtant noble. Dans cette voie vers la réussite, il faudra tenir compte de certains paramètres notamment dans la pratique et la diffusion de l'information, tout en éveillant à la crédibilité, véracité et la fiabilité de l'information. Concernant le chapitre des interviews, Simplice Divine a laissé entendre que cette technique est un art, où la forme compte énormément. A l'en croire, l'entrevue jalonne la carrière de tout journaliste. Il a, par ailleurs, éclairé les lanternes sur le Journalisme à chaud et dans des émissions élaborées. A tout dire, ces professionnels des médias en appellent au sens du professionnalisme des chevaliers de la plume.