Congo-Kinshasa: "Alliance pour l'Avenir" - Pius Muabilu met ses troupes en mouvement

Alternance démocratique oblige, le train électoral est en marche. Les bureaux de la CENI sont ouverts, depuis hier, pour le dépôt des candidatures aux provinciales. Des acteurs politiques avertis sont en effervescence, sans commune mesure.

Quid de l'Alliance pour l'Avenir? « Au sein de notre regroupement électoral, nous ne sommes aucunement préoccupés par le débat de la machine à voter ; mais plutôt par les élections. Pour nous, le processus en cours s'avère irréversible. Ceux qui refusent cette machine, les opposants, n'ont pas envie d'aller aux élections. Si nécessité, il y a, que l'on donne la parole au peuple». Tel est, somme toute, le message de l'Honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, Président de ce regroupement politique de la Majorité Présidentielle, qui a été soutenu par le SGA de la MP, à l'occasion de sa sortie officielle, à la Foire Internationale de Kinshasa, FIKIN.

L'heure du dernier virage électoral a sonné, peut-on croire. Pius Muabilu et ses troupes, disons, le CNC et 14 autres partis politiques membres de la MP, ont fait leur sortie officielle, samedi 23 juin dernier, à la Foire Internationale de Kinshasa, FIKIN. Il s'agit de 15 partis politiques, au total, qui constituent cette plateforme électorale dénommée "Alliance pour l'Avenir", AA/a en sigle et dont le credo est la victoire collective. Tous pimpants neuf de par leur habillement, les Cadres de ces partis et les militants venus de quatre coins de la capitale/Kinshasa ont inondé la Foire Internationale de Kinshasa. Ils se disent déjà être vaccinés contre la loi électorale dont le seuil de représentativité.

Il convient de préciser que le Secrétaire Général adjoint de la MP, l'Honorable Kokonyangi, a été le représentant valable du Secrétaire Général de la MP, l'Honorable Aubin Minaku, à cette cérémonie historique. Du haut de l'estrade du pavillon 14 de la FIKIN, l'Honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, Président du regroupement et autorité morale du CNC, a dû saisir cette occasion pour réitérer le soutien de l'ensemble de ces 15 partis aussi bien à toute la grande famille MP, mais aussi de manière particulière, au Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange. A en croire leur credo, ils sont ultra-Kabilistes. Ainsi, pour eux, la MP doit-elle conserver le pouvoir, le plus longtemps possible. Et ce, contre vents-et-marrées, de manière démocratique. Ces partis politiques sont, entre autres, le CNC de Pius Muabilu, l'ACTE de Michel Balabala, le GDCO de Prosper Kabila wa Nkulu, l'API de Gabi Kilonda, l'ENUD de Romeo Materanya, l'ADPEI de JC Nongo, l'ANS de Christine Ndaya, le FDR de Patrice Bondo, ADPEC, UPA, ABD, UPS, NDR, PANU, ACT. Le cri de ralliement est l'Entente, la Solidarité et la Prospérité.

Grands enjeux de l'heure

En ordre de bataille pour les élections qui pointent à l'horizon, selon l'almanach de la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, les affidés de l'Alliance pour l'Avenir n'admettent aucune distraction quant aux enjeux en présence. Sûrs d'eux-mêmes, ils prédisent d'entrée de jeu, leur victoire aux prochains scrutins dont le premier rendez-vous aura lieu d'ici l'horizon fin décembre 2018, soit le 23 décembre prochain.

Au sujet de l'usage de la machine à voter, ils ne sont pas affolés. «Notre autorité morale, le Raïs, Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, a donné sa plus grande volonté d'aller aux élections. Avec machine à voter ou bulletins papiers, nous allons aux élections et les gagnerons assurément», a assuré l'Honorable Pius Muabilu. Il y a lieu de parler, en tout état de cause, de l'heure de vérité qui résonne au pays de Lumumba. Dans l'arène politique, des alliances se font et se défont. La MP compte à ce jour 14 regroupements politiques dans sa gibecière lesquels, ont, mis décidément, le cap sur les élections dont le train est, d'ores et déjà, en marche. Et, faut-il le souligner, des Intelligences parlent du dernier virage du processus électoral en cours avec notamment, l'appel à candidature, samedi 23 juin dernier, et l'ouverture des bureaux de la CENI hier, dimanche 24 juin 2018 sur l'ensemble du territoire national.