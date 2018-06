Congo-Kinshasa: FEVOCO - Les Léopards beach-volley s'en vont préparer les JA de la jeunesse à Yaoundé

Les Léopards beach-volley de la RDC ont quitté Kinshasa, vendredi 22 juin, par le Beach Ngobila, à destination de Yaoundé, via Douala, au Cameroun, pour la deuxième phase de préparation en prévision des Jeux Africains de la jeunesse, prévus à partir du 18 juillet prochain, à Alger, en Algérie. Les Léopards vont mettre également ce stage à profit pour préparer la Coupe du Monde de beach-volley, prévue à Nanjing en Chine.

«Nous remercions la Fédération pour les efforts qu'elle ne cesse de fournir. Nous allons en stage au Cameroun. Nous avons l'idée sur les deux compétitions ; les Jeux Africains et la Coupe du Monde. Avec ce que nous avons fait à Nganda Yala ici chez nous à la Coupe d'Afrique des Nations, nous n'avons plus un grand travail. Nous allons nous préparer en conséquence, avec l'esprit de faire un bon résultat, ramener des médailles au pays. Que tous les Congolais soient derrière nous», a déclaré l'entraîneur principal de cette équipe, Yves Imboloko, peu avant le départ. Yves Imbokolo a amené une équipe de trois paires. Une paire de dames Miandubu Annia et Kutekemeyi Nathalie ; et deux paires de messieurs : Nyembwe Albert et Mbala Christanvie ; puis Kembo Djo et Mavula John.

Les Léopards volley-ball se préparent à Kinshasa

Ils ont démarré avec les entrainements depuis lundi 18 juin, au terrain annexe du stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Léopards volley-ball dames de moins de 18 ans et moins de 20 ans, s'entraînent sous la direction du nouvel entraîneur des équipes nationales de volley-ball de la République Démocratique du Congo, le Marocain Abdellaoui Maan Mohamed, qui a signé son contrat de 5 ans il y a une semaine. Ils entraînent toujours en prévision des Jeux Africains de la jeunesse prévus, et aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Kenya août 2018. Le secrétariat général de la FEVOCO a retenu 24 joueuses évoluant dans les différents clubs de Kinshasa et à Brazzaville. Elles sont tous dynamiques et habituées à ces genres de compétitions. Dans cette première séance d'entrainement, elles ont affiché une sérénité et la volonté de travailler encore davantage pour hausser leur niveau. Les U-18 iront aux Jeux Africains de la jeunesse, tandis que les U-20 seront à la Can. Les U-20 se présenteront en Algérie avec leur étiquète d'une équipe repêchée en dernière minute.

Sur terrain, les Congolaises n'étaient pas qualifiées. Elles étaient éliminées par le Cameroun sur place à Kinshasa, au terrain Shark Club à la Gombe. Une semaine avant, le même Cameroun s'était également imposé dans la version masculine, en éliminant les Léopards hommes.

La FEVOCO signe un partenariat avec l'YMCA

Par ailleurs, la Fédération de volley-ball du Congo (FEVOCO), a signé un partenariat avec l'YMCA pour la réhabilitation totale du complexe sportif de cette institution d'encadrement des jeunes, se trouvant au quartier Matonge, dans la commune de Kalamu. D'après les services de communication de la Fédération qui livrent cette information à l'ACP, la cérémonie de la pose de la première pierre intervient samedi 23 juin, en présence du président de la Fédération de volley-ball du Congo (FEVOCO), Christian Matata, et celle du président de l'YMCA, Djimy Matulu.

Par ce partenariat, le comité Christian Matata met le cap sur le volet infrastructures, une des promesses faites le jour de son élection.