Congo-Kinshasa: Matadi - Des valeurs éthiques prêchées aux responsables des services publics

La salle Stone Palace située en ville-basse dans la commune de Matadi a servi de cadre au séminaire dit «d'immersion aux valeurs éthiques », organisé les 19 et 20 juin 2018 à l'intention des cadres et fonctionnaires de l'administration publique, des responsables des entreprises publiques et des établissements publics, de la Police nationale et des FARDC, des membres de la magistrature, de la Société civile, etc.

L'organisateur de ce forum, en l'occurrence, l'Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l'Ethique Professionnelle, OSCEP en sigle, a largué pour ce faire, deux formateurs, à savoir : son Directeur Général Adjoint, M. Robert Munsi Bunkete venu de Kinshasa et Madame Marie Sokolwa Ngo Yasonama, Chef de Bureau provincial chargée de Harcèlement, récemment affectée à Matadi.

Le tout a commencé par la projection du film «Le mirage de la corruption», qui met en exergue le comportement négatif de la Police de circulation routière, le phénomène «Points sexuellement transmissibles» au sein de nos Universités et Instituts supérieurs et aussi, la corruption qui gangrène notre Administration publique. Le DGA de l'OSCEP a, d'entrée de jeu, donné une importante leçon inaugurale qui a décrié notre système national d'intégrité avant d'aborder les aspects généraux du Code de conduite de l'Agent public de l'Etat. Il a, par la suite, planché sur l'éthique, la déontologie et le professionnalisme en tant que fondement de la bonne gouvernance avant de chuter sur deux autres modules forts intéressants. A savoir : « De la circonscription du champ du cadeau à la corruption» et « Stratégie nationale et leadership éthique».

L'objectif principal poursuivi était d'éveiller les consciences des responsables des services, des entreprises et des divisions provinciales pour qu'ils intériorisent les valeurs éthiques, morales et professionnelles afin qu'à leur tour, qu'ils puissent les répercuter au niveau des agents qui sont placés sous leur supervision. Parlant des piliers du système d'intégrité dans un pays, le formateur a épinglé le Parlement, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, les institutions et les organes de contrôle, la Police, l'Armée, les services de sécurité, les agences et organes anti-corruption, les partis politiques, la commission électorale, les médias, le secteur privé, la Société civile, les partenaires techniques et financiers, etc.

Tous sont-ils intègres ; tous visent-ils l'intérêt général, le progrès, l'avancement du pays sans complaisance ? Tous font-ils les choses correctement et travaillent-ils sur base des normes et procédures avec volonté de s'engager dans la lutte contre les antivaleurs ? Voilà des questions sur lesquelles les participants à ce séminaire de deux jours ont eu du mal à répondre. Néanmoins, tous à l'unanimité ne se sont pas empêchés de reconnaitre qu'à tous les niveaux, un réel problème se pose. Tous ont une responsabilité à partager. Et que pour une bonne dose d'intégrité, tous devront se lever contre l'impunité. D'autant plus que les enquêtes menées par l'OSCEP montrent que 53% de la population s'adonnent à la corruption.

Pour le DGA Robert Munsi Bunkete, résoudre le problème du système national d'intégrité équivaudrait qu'au niveau de chaque pilier, les responsables puissent prendre les choses en mains pour se remettre sur la voie de l'intégrité : « Si l'ensemble des piliers résiste à l'assaut des antivaleurs, à l'assaut de la corruption, je pense que nous allons redresser notre système national d'intégrité ; et cela demande la décision, l'engagement au niveau de chacun, et des principaux animateurs de ces structures, et de tous ceux qui y travaillent, pour que nous puissions parvenir à assainir, à remettre l'intégrité au sein de notre système national ».

Le Chef de Bureau provincial en charge de Harcèlement au Kongo Central a, pour sa part, développé un thème aussi émouvant intitulé : «De l'Administration du harcèlement à l'Administration de la bienséance ». L'Administration actuelle, a-t-elle stigmatisé, est contaminée et déstabilisée par différents fléaux dont le harcèlement sexuel. Elle a défini le harcèlement comme tout acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne ou tout acte d'intimidation, de menace. Par contre, la bienséance est ce qu'il convient de dire ou de faire, la conformité aux usages de la société, le savoir vivre.

Des types de harcèlement, Mme Marie Sokolwa en a cité deux, notamment le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Si le premier n'est autre qu'un ensemble de conduites qui se manifestent par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et même aussi par écrits, avec pour objet ou effet de porter atteinte au moral de la victime, le harcèlement sexuel est par contre cette forme de comportement verbal ou corporel de nature sexuelle qui a pour objet l'obtention d'une faveur sexuelle de quelqu'un par contrainte, ordre ou pression. Le harcèlement peut commencer par le moral pour aboutir au sexuel et vice-versa, a-t-elle commenté. Ceci a pour conséquences, la perturbation du bon fonctionnement du service, le manque de respect mutuel, le traumatisme de la victime, le découragement, la mise sur le marché de l'emploi des personnes incompétentes, les maladies ou infections sexuellement transmissibles et la perte de l'expertise par la mort, la démission, etc.

D'où, les remèdes proposés sont la prévention lorsqu'il faut semer les valeurs éthiques (dignité, personnalité, courtoisie, rigueur, responsabilité et honnêteté) ; la dénonciation des faits et l'insertion des notions éthiques dans les codes déontologiques de chaque secteur et/ou dans le règlement d'ordre intérieur. En plus de la prévention, les sanctions doivent impérativement suivre tant sur le plan administratif (Règlement d'administration relatif à la discipline) que sur le plan pénal (la loi 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier portant Code pénal). Très édifiés, les participants à ce séminaire en sont sortis requinqués et avertis.

A la question de savoir combien de temps il faudra à l'OSCEP pour obtenir un réel changement des mentalités face à cette déchéance morale dans le chef du congolais, le n° 2 de cet organe technique et consultatif du gouvernement en matière de promotion des valeurs, de prévention et de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, a indiqué que cette responsabilité de changer les mentalités du congolais incombe à nous tous. Depuis la famille, les parents ont la responsabilité d'insister sur les valeurs éthiques à leurs enfants. L'école, de la Maternelle jusqu'à l'Université, doit enseigner les valeurs aux enfants. Et la société en général a cette responsabilité là de donner des repères aux jeunes pour que les choses puissent marcher « ... Nous pensons à l'OSCEP que c'est un travail de longue haleine ; nous sommes au niveau d'une dérive totale sur le plan de la morale, mais il faut qu'il ait éveil de conscience, un travail de fond à tous les niveaux ; et nous verrons que la situation va changer. Tout ce qu'on manque aujourd'hui, c'est l'intégrité. C'est tout le monde qui doit y travailler... »

Somme toute, ce séminaire d'immersion aux valeurs éthiques est un pari gagné au Kongo Central longtemps considéré comme une province habitée par des personnes attachées aux valeurs. « ... Que les gens se réveillent et se rappellent de ce que fut le comportement de leurs aïeux, de leurs grands-parents et de leurs parents pour que eux aussi puissent revenir aux valeurs éthiques », dixit le DGA de l'OSCEP. Et le Directeur provincial, M. René Souza Miayuku y tient fermement.