Il leur sera également possible de transférer des fonds et recharger leurs comptes, confirmer des chèques, payer les factures, geler les comptes, demander des mini relevés, entre autres.

Pour elle, cette nouvelle démarche colle au contexte du moment qu’en Afrique sub-saharienne, le taux de la téléphonie a pratiquement dépassé les 100%. « On n’est obligé de changer et de suivre cette tendance », dira-t-elle.

Mme Amie Ndiaye Sow faisait allusion aux nombreuses mutations technologiques rapides qui s’opèrent sur le secteur bancaire et qui imposent des changements dans la façon de faire et de penser.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.