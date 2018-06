Ile Maurice: Art et protestation - Un bus stop qui accroche le regard

Il a dû fournir une caution de Rs 15 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000. Arbaaz Farhaan… Plus »

«Il faut savoir que je n'ai pas de but précis. J'y vais au feeling. C'est ma façon à moi de m'exprimer, de dire ce que je ressens. Ces oeuvres sont basées sur les émotions», confie la jeune femme. Si elle a «habillé» le bus stop en question, c'est pour pousser un coup de gueule. Contre la «mocheté» ambiante, avec tous les chantiers et les travaux en cours en ce moment. «J'ai voulu créer quelque chose de beau au milieu de toutes ces choses qui gênent.»

Adieu la dureté et le froid du métal. Bon vent le gris et le noir, bonjour couleurs. Ce bus stop, situé à Beau-Bassin, a été «redécoré» par une jeune femme, férue d'art.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.