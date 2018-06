Ile Maurice: Alan Ganoo - «MP pou dan prosin gouvernma»

Il a dû fournir une caution de Rs 15 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000. Arbaaz Farhaan… Plus »

Après trois ans de présence sur le terrain, le président du MP trouve que le parti s'est consolidé avec la mise en place de plusieurs régionales. Parallèlement, il annonce le recrutement de nouveaux jeunes pour poursuivre le travail enclenché depuis sa création et pour pouvoir mettre sur pieds trois commissions : santé, éducation et environnement. Cette dernière sera placée sous la tutelle de Vasant Jogoo, un expert international dans le domaine, qui vient de se joindre au MP.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.