Congo-Kinshasa: Coup de cœur - Masumu Debrindet égal à lui-même !

S'il faut citer les artistes comédiens qui se démarquent véritablement à travers la petite lucarne en RD. Congo, la troupe THEATRE PLUS de MASUMU DEBRINDET occupe, sans l'ombre d'un doute, une place importante.

Dans le métier depuis plusieurs années, il continue d'épicer suffisamment le théâtre congolais grâce à ses grandes idées qui se reflètent dans les valeurs morales de ses scénarios. Actuellement, il cartonne avec la série télévisée "C'EST GRAVE" diffusée sur Digital Congo tous les lundis à 20H30 et mercredi à 9H30 en rediffusion. Cette pièce continue de faire son bonhomme de chemin à la grande satisfaction des téléspectateurs de cette chaine.

Comme cela est de coutume dans cette troupe, un accent particulier est mis sur l'aspect didactique afin que toute production soit, en effet, une occasion d'interpellation de la société congolaise. Ici, chaque nouvel épisode fait découvrir de nouvelles merveilles dans le jeu des comédiens, la recherche des thèmes d'actualité et même le choix des sites.

Raison pour laquelle les 10 épisodes déjà diffusés créent de plus en plus un véritable satisfecit aux habitués, qui bien entendu, suivent les prestations de cette troupe qui passe par l'une des chaines de référence du pays. Cette bonne performance de THEATRE PLUS attire de plus en plus des annonceurs avertis ayant le reflexe professionnel dans le but de faire passer leurs messages promotionnels. Dans cette série "C'EST GRAVE", MASUMU DEBRINDET qui joue le rôle de NOKO COUPE prouve qu'il est un artiste vertébré dans le domaine du théâtre et du cinéma congolais. Il y preste avec un humour qui attire aussi bien les jeunes que les vieux de toutes les couches sociales de la population.

C'EST GRAVE !

Pour la petite histoire, la série "C'EST GRAVE" décrit le climat d'inquiétude et de résignation des membres de la famille de "NOKO COUPE" qui le considère comme étant la source de leur malheur et de leur échec dans la vie. Il est donc considéré comme un grand sorcier. Et toute la famille a peur de lui, même sa propre fille SUPER a pris de la distance jusqu'au jour où elle apprendra que NOKO COUPE, son père, venait de connaître un accident de circulation très grave.

Madame MAZE, propriétaire de la voiture qui est à la base de cet accident est très préoccupée de l'infraction et des frais que cela va coûter car, cela arrive quelques jours seulement après l'expiration de son assurance véhicule. Que va-telle faire parce que les informations reçues à la SONAS confirment l'impossibilité de pouvoir dédommager ? Suspense...

Chose curieuse, Madame MAZE sera surprise par PAPA BILOLO, le frère cadet de NOKO COUPE qui viendra la calmer en lui disant que tout se passera dans la quiétude, sans menace. C'est seulement plus tard qu'elle sera informée de la réaction de cette famille qui en avait marre de la sorcellerie de NOKO COUPE.

Toutefois, pour connaître la suite de cette belle histoire pleine d'intrigues, il faudrait attendre la fin de la coupe du monde de football car, toutes les chaines de télévision de la place, Digital TV y compris, ont sans doute, changé la grille de leurs programmes respectifs par rapport à ce grand évènement sportif mondial. Pour entrer en contact avec THEATRE PLUS, il faut appeler le 00243 998 234 653.