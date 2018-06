Congo-Kinshasa: KOLLYWOOD TV - La nouvelle plateforme internet des artistes comédiens voit le jour

L'unité rend fort et fait vaincre. C'est sous l'impulsion de cette devise motivante que les artistes comédiens créateurs des œuvres de l'esprit se sont décidés, après des moments de réflexion intenses, de créer une plateforme de téléchargement intitulée "Kollywood Tv". En effet, ce plancher solide est le fruit d'une connivence de plusieurs efforts conjugués, après beaucoup d'hésitation, par les artistes comédiens congolais.

Chapeauté par M. Masumu Debrindet, le président de l'ANTPC, cette plateforme va faire bénéficier aux artistes comédiens de leur travail, à travers l'internet. Ils pourront, cette fois, jouir entièrement des retombées de la vente de leur propre production. Ce nouveau canal permettra, sans doute, aux artistes comédiens de la RD. Congo de se retrouver et les amateurs du septième art congolais pourront désormais apprécier les prestations des différents grands acteurs sur fond du rire et même du fou rire, de pleure et plusieurs autres émotions...

Cependant, contrairement à d'autres sites de groupes d'artistes de théâtre et de cinéma congolais dans lesquels la pornographie et plusieurs insanités sont exposés au vu d'un public large sans tenir compte des us et coutumes africains, Kollywood Tv entend redresser les mœurs et valeurs congolaises. Ce qui revient à l'une des principales missions de ce genre culturel.

Selon les concepteurs de cette ingénieuse idée, la différence par rapport à d'autres plateformes de ce genre est que les amateurs de la chaine YouTube et Facebook Kollywood Tv auront l'occasion de suivre les productions de bonne qualité thématique, didactique et artistique réalisées par des groupes structurés avec des artistes permanents et non des regroupements d'artistes occasionnels dénommés "Nzonzing".

Ainsi, les groupes tels que Africk'art de Rock Bodo, Prince du rire de Ngalufar, Simba de Elombe, Théâtre Plus de Masumu, ou encore Delta Force de Tambu ont un nouvel espace pour faire valoir le résultat d'une œuvre de l'esprit longuement structurée.

Il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent à cette belle initiative dont la coordination est assurée par l'ingénieur Gyslain Ndualu qui, visiblement, est décidé à appliquer toutes les techniques et connaissances dont il a été bénéficiaire en occident.