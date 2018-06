Congo-Kinshasa: Trophée Entreprissimo - Lumeya primé "Meilleur INNOVATEUR FONCIER"

Après avoir bousculé le sondage des membres du gouvernement le plus actif, Lumeya ne cesse de faire parler de lui. C'est une évidence, le Ministre des Affaires Foncières vient de marquer encore des points.

Lumeya-Dhu-Maleghi, une fois de plus, décroche haut la main un prix auprès, cette fois, de l'ONG/AEMAMIE. Il a reçu le prix de l'entreprenariat et de la créativité dans le domaine foncier en Afrique subsaharienne. La remise de Trophée de meilleur innovateur a eu lieu à Kinshasa ce samedi 23 juin au cours d'une grandiose cérémonie organisée au centre culturel Boboto dont 9 congolais ont été primé parmi lesquels le député professeur émérite Nsaman-O-Lutu Oscar. Ce diplôme d'excellence couronne le succès des efforts déployés par le patron des affaires foncières depuis sa prise de fonction en mai 2007 afin de redresser la barre.

Me Lumeya a remobilisé les troupes afin de mettre fin à la corruption et au détournement des derniers publics pour réussir à maximiser les recettes de l'état. Le numéro un des Affaires foncières à mérité ce prix pour avoir renfloué les caisses. Aujourd'hui on parle en termes de 28 milliards de Francs Congolais mobilisés en une année sur l'ensemble du pays, sans oublier la diminution des conflits fonciers. Hier, canard boiteux ; aujourd'hui, les Affaires Foncières intègrent le peloton des têtes des secteurs pourvoyeurs des moyens à l'Etat Congolais. Et ce, grâce au management de Lumeya -Dhu-Maleghi. Lisez l'intégralité de son speech à l'occasion de son sacre.

Mot du Ministre des Affaires Foncières, Lumeya Dhu Maleghi, à l'occasion de la cérémonie de remise du trophée Entreprissimo et diplôme d'excellence

Monsieur le Directeur du Trophée Entreprissimo et président de l'ONG/AEMAMIE, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mes Dames et Messieurs. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette cérémonie de la deuxième édition du Trophée Entreprissimo, l'ONG AEMAMIE et son Directeur Bienvenu KINSALA, qu'il trouve toute ici l'expression de toute ma gratitude. Ce trophée de MEILLEUR INNOVATEUR FONCIER, ce diplôme d'excellence, qu'on vient de me décerner couronne le succès des efforts inlassables que nous avons déployés depuis notre prise de fonction, avec les agents de mon ministère, pour redresser la barre. Il nous fallait remobiliser les troupes, imposer un nouveau rythme de travail, mettre fin à la corruption et au détournement mais surtout maximiser suffisamment les recettes de l'État.

Le prix me décerné « Meilleur INNOVATEUR FONCIER » , oui, c'est possible, parce que nous avons su modestement canaliser toutes les recettes dans les caisses du Trésor. Aujourd'hui, c'est en termes de 28 milliards de Francs Congolais mobilisés en une année sur l'ensemble du pays. Hier, canard boiteux, les Affaires Foncières commencent à intégrer le peloton des têtes des secteurs pourvoyeurs des moyens de l'Etat congolais. Certes, Nous avons fait un pas mais le plus dur reste à venir.

Et c'est pourquoi, j'insiste loin de moi l'idée de tomber dans l'autosatisfaction, ce prix que je dédié à l'ensemble des agents du Ministère des Affaires Foncières, m'interpelle davantage. Nous allons redoubler nos efforts pour mieux servir la nation en posant des actes qui concourent au bien être des congolaises et congolais. Oui Motif de fierté certes mais surtout motif d'encouragement. Ainsi, pour mériter d'autres prix, Nous sommes contraints de bannir les antivaleurs qui détruisent le travail bien fait. Ainsi, J'encourage le PRIX Entreprissimo et l'ONG AEMAMIE d'aller de l'avant.

Je vous remercie.