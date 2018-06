Congo-Kinshasa: Elizabeth Wosho - Des témoignages poignants !

Dans les bouches de tous les hommes de Dieu et politiques le message à l'endroit des enfants, biologiques et spirituels, était celui de l'amour, de l'unité en servant Dieu de tout cœur comme le faisait si bien la servante de Dieu car, ont-ils dit, le Ministère du Combat Spirituel est un grand Ministère en RDC et partout dans le monde. Tout le monde a demandé aux enfants spirituels de continuer sur la lancée de leurs parents.

Elisabeth Wosho aura marqué les esprits. Le monde garde d'elle le souvenir d'une fervente servante de l'Eternel Dieu des armés. Une femme qui aura passé toute sa vie à servir Dieu et les autres, une femme qui mettait l'accent sur la sanctification, une femme qui accordait plus d'importance à l'œuvre de Dieu qu'aux biens matériels. Elle s'est distinguée dans le ministère du combat spirituel au moment où personne n'osait servir l'Eternel dans ce ministère aussi difficile.

