Congo-Kinshasa: Scenario !

Sortie médiatique costaud allant jusqu'à secouer quelques ténors de l'opposition du régime, mort de rire... Puisque Nangaa l'a déjà dit, personne ne peut contester, la messe est dite, point barre! En évidence, la route pour des élections avec l'utilisation de la machine à voter, sans mentionner le fichier électoral, audité par l'OIF, est le chemin ouvert de boycott. Pourtant, cette résolution, à tendance provocatrice, est vue d'un mauvais œil par l'opposition dite radicale. Elle continue son bon bout du chemin avec le slogan en mettant de côté ces avancées pourtant significatives et modernes, initiées par le tandem Nangaa-Basengezi. Par ricochet, même la lumière qui devrait conduire l'arène politique au zénith, semble noircir par des contestations et des troubles en perspective.

Dans un autre chapitre, le changement est en cours du côté de Kinshasa. Les choses évoluent, oui elles avancent plutôt mieux pour le Sénateur Bemba Jean-Pierre. Car, le VPM She Okitundu, en accointance avec le Speaker du sénat, Kengo wa Dondo, aurait d'ores et déjà saisi l'instance appropriée pour faciliter la délivrance à l'ancien locataire de la prison de Scheveningen, un passeport dit diplomatique, après tout, il en a droit. Sérieux ! Mais, pourquoi cet enthousiasme ? Pourquoi cela intervient-il aujourd'hui ? Certains s'interrogent.

Tenez ! C'est à travers un communiqué de la section des Affaires publiques américaines, annonçant le châtiment de plusieurs hauts responsables congolais, à cause de leur implication dans des actes importants de corruption liés au processus électoral en RDC. Qui sont-ils ? Et que font-ils réellement ? Difficile à dire, puisque le mystère demeure...

