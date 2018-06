Congo-Kinshasa: Course à la Députation Provinciale - PT - Mathieu Luboya veut conquérir la N'sele

Poulain politique de Steve Mbikayi et membre de sa formation politique, le Parti Travailliste, Mathieu Luboya a dévoilé samedi 23 juin sa candidature à la députation provinciale. Fier de son terroir et confiant à sa base, c'est sur la commune de la N'sele où il a grandi qu'il a jeté son dévolu pour ce sprint électoral.

Après la convocation du corps électoral par la CENI pour le dépôt des candidatures à la députation provinciale, visiblement, cet économiste doublé de politique ne s'est pas fait prier pour exprimer ses ardeurs. Sortant des bois, Mathieu Luboya, d'ores et déjà, quoique pas en campagne, s'attaque au bilan de l'assemblée provinciale actuelle. "On peut se rendre compte que les Députés provinciaux n'ont pas été productifs.

Ils ont, pendant 12 ans, bénéficié des émoluments légitimes mais qui devraient avoir une contrepartie comme la production des lois, les édits provinciaux et contrôle de l'exécutif. Avant le découpage effectif de la décentralisation, les ex-provinces ont adopté 163 lois au cours de la période allant de 2006 à 2015. Donc en moyenne, Kinshasa comme toutes les autres provinces n'ont produit que deux lois par an pour deux sessions prévues pendant l'année sans compter les sessions extraordinaires. Ils ont, en plus de cela, négligé les secteurs vitaux dont l'éducation et la santé", a-t-il lâché.

Faisant d'une pierre deux coups, il a profité de l'occasion pour présenter les différentes figures nommées en qualité de délégués de sa campagne électorale. Cet économiste qui a évolué des années durant dans l'encadrement de la jeunesse a, également, mis en place un certain nombre de stratégies électorales pour son élection futur, rapporte ses proches. Jeune leader et membre du Parti Travailliste, Matthieu Luboya n'a plus visiblement du temps à perdre dans la préparation de sa campagne électorale.

Natif de la N'sele, cette partie de la capitale congolaise, considérée comme étant l'une des plus reculées de la Ville-Province de Kinshasa, Matthieu Luboya passe le plus clair de son temps dans son milieu qu'ailleurs. Il confie y rester pour s'occuper de l'encadrement de cette jeunesse dont la majorité n'a pas accès à l'éducation. Acteur politique de son état, l'homme veut postuler aux élections provinciales à venir pour, dit-il, aider ses concitoyens à sortir de l'extrême pauvreté.

Pour ce faire, il a décidé de piocher dans son fief pour former son équipe de campagne. Composée des fils et filles de sa contrée, cette équipe va devoir travailler pour atteindre l'objectif ultime qui est celui de faire élire leur « frère » afin que ce dernier puisse être leur représentant au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.

Il a, en marge de sa conférence de presse animée à N'sele, présenté la vision politique du PT, son parti politique. Une vision centrée sur la connaissance du milieu, éducation électorale, entre autres. Dans une circonscription électorale qui compte 274 mille enrôlés, Luboya espère décrocher son siège dans la prochaine Assemblée provinciale avec l'aide de son équipe de campagne appelée à mouiller la chemise pour la mobilisation d'un grand nombre d'électeurs. La relation avec les médias et la conquête de l'exécutif communal sont ses prochaines cibles. L'homme espère disposer des témoins qui auront la tâche de veiller à sa victoire. Une responsabilité pour ces délégués de campagnes obligés de faire gagner au PT et surtout à Matthieu Luboya le siège dont il a besoin pour booster le développement de sa communauté, a relayé son chargé de communication.