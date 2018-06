Congo-Kinshasa: Maman Olangi - Des adieux d'Etat !

Ce contraste était perceptible au QG du Ministère du Combat Spirituel où les obsèques à la servante de Dieu "Maman Olangi" ont eu lieu du jeudi 21 au samedi 23 juin 2018. Des personnalités légions de l'église universelle, de toutes les contrées de la scène politique comme de la vie professionnelle y ont été aperçues. Bruno Tshibala, Chef du Gouvernement ; André Kimbuta, le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa ; Aubin Minaku, Speaker de la Chambre Basse ; Joseph Olenghankoy, numéro Un du CNSA ; Félix Tshisekedi, Président de l'Udps et Cie ont rehaussé de leurs présences ces funérailles. Ce qui, à tout dire, laisse croire que bien plus que les fidèles venus légions, le pays entier a rendu des honneurs à cette Dame dont les sobriquets nés de son service évangélique pleuvent même après sa mort. Une preuve de plus, ce qu'à l'heure du mondial de Football, ces adieux ont monopolisé les écrans à Kinshasa comme ailleurs. Décédée le 4 juin à Kinshasa, l'évangéliste Elisabeth Olangi a été inhumée, le samedi 23 juin 2018, dans la même concession que son défunt époux. Elle était morte de suite d'un arrêt cardiaque juste deux jours après l'inhumation de son mari, Joseph Olangi, pasteur et prédicateur au Ministère Chrétien du Combat Spirituel, co-fondateur et président de la Fondation Olangi-Wosho.

