Gabon: ONG MALACHIE - Pour les Droits des veuves au pays

A l'occasion de la journée internationale des veuves et de l'orphelin, initiée par la Première dame, Mme Sylvia Bongo Ondimba et célébrée le 23 juin de chaque année, l'Ong Malachie a organisé, samedi dernier, sous l'impulsion du Membre du Comité Permanent du PDG de l'Ogooué-Maritime, Jean Fidèle Otandault, une conférence-débat sur le thème : « Les droits des veuves en République Gabonaise »

L'évènement s'est déroulé au siège provincial de l'Ong, situé au quartier Trois filaos, dans le deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil. Animée par Mesdames Pépecy Ogouliguende et Scolastique Maganga, respectivement Présidente et vice Présidente de l'Ong Malachie, la rencontre a permis de sensibiliser l'assistance sur les droits des veuves et des orphelins afin de favoriser leur accès aux services judiciaires et de renforcer leur protection juridique.

Les deux conférencières ont également saisi l'occasion pour communiquer sur les mesures prises par les plus hautes autorités de la République afin d'améliorer les conditions des conjoints survivants et par la même occasion de créer un environnement social et politique favorable à la mise en œuvre du plan décennal pour l'autonomisation de la femme Gabonaise.

La sensibilisation s'est poursuivie en deuxième partie avec la projection d'un film pédagogique sur les droits des conjoints survivants, réalisé par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.Pour joindre l'utile à l'agréable, l'assistance a bénéficié d'un don constitué d'articles ménagers et de plusieurs produits alimentaires, offerts par Jean Fidèle Otandault, fils de la localité.

Au total, près de 500 personnes ont été impactées par cette acticité qui n'a pas laissé les bénéficiaires insensibles « Nous remercions vivement le Ministre Otandault d'avoir pensé à nous et demandons que ce genre d'activité se multiplie car d'autres femmes devraient également bénéficier de toutes ces informations » a déclaré l'une des participantes à l'issue de la rencontre ».

La célébration de la journée internationale de la veuve et de l'orphelin était l'occasion, pour Jean Fidèle Otandault, le parrain de cet évènement, de témoigner, une fois de plus, son engagement pour le bien-être social des populations vulnérables en mettant un point d'honneur sur sa démarche « la proximité au cœur de l'action » .