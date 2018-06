Algérie: Le ministère des Travaux publics et des Transports lance un site électronique du service public

- Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a présidé samedi à Alger le lancement d'un site électronique du service public relevant de son secteur afin de faciliter les procédures administratives en les effectuant à distance.

La cérémonie du lancement de ce site du secteur des transports et des travaux publics, qui offre plus de 60 services publics aux citoyens et aux opérateurs économiques activant dans le secteur du transport terrestre, maritime et des travaux publics, s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, du ministre de la Communication, Djamel Kaouane et de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imène Faraoun.

Ce portail électronique permettra de prendre connaissance du statut du service recherché, la composition du dossier, le dépôt d'une demande pour bénéficier d'un service public via internet, l'actualisation du dossier en remettant les documents ou les informations qui manquent, et le suivi du dossier via internet.

Parmi les bénéficiaires de ce site, les opérateurs du transport des voyageurs, les conducteurs des taxis service, les opérateurs du transport des marchandises ainsi que les centres de formation dans le domaine du transport terrestre, les auto-écoles, les entreprises de réalisation, les bureaux d'études dans le domaine des travaux, les compagnies de transport maritime, les guides maritimes, les auxiliaires du transport maritime, les opérateurs qui ont bénéficient de la concession de l'exploitation des services du transport maritime des marchandises et les sociétés de transport aérien (les employeurs de l'aviation civile, les centres de formation et les centres de maintenance dans le domaine de l'aviation civile).

Selon les explications fournies, concernant l'utilisation du site https://portail.mtpt.gov.dz", la personne désirant bénéficier d'un service en relation avec le secteur du transport et des travaux publics, doit créer son propre compte et déposer sa demande.

La demande passe par deux étapes, la première consiste en l'introduction des coordonnées personnelles du bénéficiaire que ce soit citoyen ou opérateur avant l'envoi de l'objet de la requête. Dans ce sens, les responsables sur ce portail ont affirmé que "l'opération est sécurisée et codée".

La deuxième étape concerne la vérification des informations fournies et la remise d'un accusé de réception au bénéficiaire.

Dans ce sillage, M. Zaalane a indiqué que le lancement de ce portail s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a souligné à maintes reprises l'importance du recours aux technologies dans la gestion économique. Cette approche a été adoptée dans le but de poursuivre la modernisation de la gouvernance et la lutte contre la bureaucratie, a-t-il fait savoir.

Evoquant la contribution de son département dans la modernisation à travers l'introduction de la numérisation au niveau de plusieurs institutions relevant du secteur à savoir 7 groupes dont 4 dans le domaine des transports et 3 dans les travaux publics, le ministre a ajouté que des dizaines d'entreprises économiques utilisent les TIC dans la gestion.

Le portail, explique M. Zaalane, permettra de fournir 60 services au profit des citoyens et des opérateurs dans les transports, toutes catégories confondues.

Concernant les travaux publics, ce portail permettra de décerner un certificat de qualification et de classification des professionnelles et celui d'agrément des bureaux d'études ainsi que d'octroyer des autorisations de voirie et de remettre le document de délimitation de distance.

L'ancienne méthode de gestion des services renoncée début 2019

D'autre part, le ministre a déclaré que la prestation des différents services du secteur aux citoyens, professionnelles et opérateurs, sous sa forme classique actuelle, se poursuivra en parallèle avec le lancement du portail et ce jusqu'à la fin de l'année en cours en attendant de renoncer à cette méthode traditionnelle début 2019.

Il a affirmé par ailleurs que cette démarche (portail du service public) permettra à alléger la charge qui pèse sur les citoyens résidant dans les wilayas du Sud, qui ne cessent de faire des va-et-vient à Alger pour obtenir certains documents administratifs.

Ce portail est le fruit de trois mois d'efforts d'une équipe multidisciplinaire en coordination avec plusieurs secteurs ministériels, a-t-il ajouté.

Le ministre a fait savoir que le portail du service public lancé par son département ministériel s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation du service public et la contribution au développement économique.