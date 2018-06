Algérie: JM-2018 (2e j) - Le karaté offre à l'Algérie sa première médaille

- Le karaté a offert à l'Algérie sa première médaille aux jeux Méditerranéens de Tarragone-2018, par l'athlète Walid Bouabaoub qui a décroché le bronze de la catégorie des -75kg, samedi à Cambrils (Espagne), au moment où les résultats de ses compatriotes dans les autres disciplines, étaient tout juste moyens pour les uns et peu réjouissants pour les autres.

Le karatéka Bouabaoub a battu son adversaire, l'Espagnol Ibanaz Sanz Torre Rodrigo sur le score de deux zéro (2-0), en match de repêchage pour la médaille de bronze.

"J'étais complètement sonné par le coup reçu durant le combat. Je ne sais pas comment j'ai pu finir cette confrontation. Je suis très content d'avoir offert à l'Algérie sa première médaille durant ces jeux", a déclaré à chaud, Walid Bouabaoub, médaillé de bronze aux mondiaux de Paris en 2013.

Lors de son entrée en lice, Bouabaoub a éliminé le Chypriote Loizides Panayotis (1-0), avant de perdre en demi-finale contre le Turc Ultemur Erman (3-0).

L'autre espoir de médailles pour l'Algérie reposait sur Lamia Maatoub qui n'a franchi qu'un tour, dans la catégorie (-68 kg) devant la Française Lea Azaveri (décision arbitre), avant de perdre contre la Slovène Lina Pusnik 3-1.

De son côté, Widad Draou (-61 kg), exemptée du premier tour, a vu son chemin s'arrêter face à l'Espagnole Ferer Garcia Maria (5-1).

Le même chemin a été empreinté par les autres karatékas, éliminés dès les premiers tours, à l'exception de Abdelkrim Bouamria (-60 kg) qui a atteint les quarts de finale, en passant le cap du Slovène Blaz Hribovsek (1-0), avant de chuter face à l'Italien Angelo Crescenso sur décision des arbitres (1-3).

Fayçal Bouakeul (-67 kg), espoir du karaté algérien de haut de ses 19 ans, a lui été éliminé dés son premier combat face au Français Garin Marvin, champion du monde espoir et médaillé d'or de la catégorie.

En natation, la nageuse Amel Melih a réalisé la meilleure performance algérienne en atteignant la finale du 50 m dos. Melih a terminé en 8e position, s'offrant sa meilleure performance de l'année en 29.41, à deux dixièmes de son record d'Algérie.

"Je suis très contente, car je viens de faire une belle performance dans une course relevée. Je suis heureuse, car j'ai amélioré mon temps personnel. J'ai atteins la finale des Jeux qui est déjà, une performance pour moi. J'ai nagé avec des nageuses plus expérimentées ", a souligné Melih.

Les autres nageurs algériens engagés, lors de la 1re journée de natation n'ont pas pu passer les séries qui leurs étaient difficiles, en présence des athlètes d'Espagne, d'Italie et de Grèce, possédant un meilleur niveau.

Au 100m nage libre (dames), Nesrine Medjahed s'est classée 6e et dernière de sa série, en 58.66, et a eu une autre sixième place en série de l'épreuve du 100m papillon en 1 :04.17. Dans la même épreuve, sa compatriote Kacha Samar a pris la même place de sa série en 1:6.21.

Au 200m brasse, Balamane Moncef Aymen a terminé 6è de l'épreuve avec 2:23.24, alors que Ramzi Chouchar s'est classé en 5e position au 200m quatre nages en 2:Les éliminations des Algériens se sont poursuivies avec, Mohamed Ryad Bouhamidi qui s'est contenté de la 7e et dernière position de sa série du 50m dos en 27.29.

L'hécatombe des Algériens s'est poursuivie en Badminton, avec l'élimination de tous les joueurs engagés lors de cette seconde journée des JM-2018. En 32es de finale (simple), Madjed Belahouane a été sorti par le Turc Kurt Muhammed Ali (2-0), de même que Mohamed Amine Guelmaoui battu sur un score similaire, par l'Italien Greco Giovani.

En quarts de finale du double, la paire Larbaoui Sifeddine-Ouchefoune Mohamed a été écartée par le duo français Bastrian Kersaudy-Thom Marc Gicquel (2-0).

Chez les dames, Linda Mazri n'a pas pu aller au delà des 32es de finale, devant la Slovène Lia Salehar (2-0), de même que Malak Ouchefoune éliminée par l'Egyptienne Hadia El Said (2-0) en 8es de finale, et le duo Dounia Naama-Ines Ziani par la paire slovène Lia et Liza Salehar (2-0).

En gymnastique artistique dont les concours par équipes (messieurs et dames) se poursuivent dimanche, l'équipe féminine composée de Taima Chemami et Fareh Boufedene et celle des messieurs qui comprend, Mohamed Aouicha, Islam Latreche et Metidji Hilal caracolent en dernière position après le déroulement de deux agrès.

De leur côté, les tireurs algériens ont été écartés dès les éliminatoires. Au pistolet 10m (dames), Yamina Lalouet (548 points) et Halla Medjiah (542 pts) ont pris, respectivement, la 15e et 16e place. De même que les garçons dans la même épreuve : Amine Adjabi (559pts) et Juba Adoul (524 pts) qui se sont aussi classés dans les dernières loges.

En sports nautiques, les Kayakistes n'ont pas réussi à se hisser en finale de leurs catégories respectives, alors que les véliplanchistes ont entamé la première régate occupant, provisoirement, les dernières places du classement.

En sport collectif, les volleyeuses algériennes ont raté leur entrée en la matière, en s'inclinant face à leurs homologues slovènes (3-0), pour le compte de la 1re journée du groupe D.