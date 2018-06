Algérie: Le rôle des généralistes important dans la lutte contre les cancers

Le rôle des médecins généralistes est "hautement efficace" dans la guérison de certains cas de cancers et la réduction de la facture de traitement des cancéreux, a estimé samedi à Sétif le Pr. Kamel Bouzid, président de la Société algérienne d'oncologie médicale (SAOM).

Le rôle du généraliste est vital dans le diagnostic précoce de cancer puis son orientation vers un oncologue augmentant considérablement les chances de guérison du patient, a estimé ce spécialiste dans son allocution d'ouverture du 1er colloque international sur la prévention et le diagnostic précoce du cancer, organisé à l'université Ferhat Abbas conjointement par la SAOM, l'Association algérienne de formation médicale continue, la direction générale de la prévention et de la promotion de la santé, le registre du cancer de Sétif et les associations locales Ennour et El-Amel.

Le diagnostic précoce des cancers du sein et du col utérin permet des interventions chirurgicales assurant une guérison totale faisant l'économie de multiples et onéreuses séances de chimiothérapie et radiothérapie, a relevé, le Pr. Bouzid qui a estimé que les responsables de la santé en Algérie "doivent ne pas lésiner sur les moyens en matière d'importations des médicaments anti-cancers".

Dr. Djamel Fourara, directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, a estimé que tous les axes abordés par le colloque figurent au programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika sur la lutte anti-cancer 2015/2019 incluant l'encouragement de l'alimentation saine, la promotion de la pratique sportive, la lutte contre le tabagisme et le diagnostic précoce.

Dr. Ziad Lemhires de Tunisie a préconisé l'intégration au calendrier vaccinal national du vaccin contre le virus HPV responsable des cancers du col utérin et de la gorge.

Vingt cinq (25) communications sont programmées durant la rencontre qui réunit des spécialistes nationaux ainsi que de la France, Belgique, Italie, Tunisie, Niger, Congo et de la Guinée.