Algérie: Séminaire des villes intelligentes à Alger - Participation de plus de 40 pays

Alger — Plus de 40 pays et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine technologique participeront au séminaire international des villes intelligentes prévu à Alger les mercredi et jeudi prochain, a indiqué samedi le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Ce séminaire "verra la participation de plus de 40 Etats et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine technologique et ce à l'effet d'échanger les expertises et expériences en matière des villes intelligentes" a déclaré M. Zoukh en marge de son inspection des dernières préparatifs au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rehal" où se tiendra durant deux jours le séminaire international des villes intelligentes d'Alger.

Lire aussi: Séminaire international en juin sur "Alger ville intelligente"

L'objectif principal de cette manifestation internationale est de "créer un climat favorable permettant de développer et de promouvoir les startups qui sont la clé de la création des villes intelligentes", a précisé le wali.

Il a indiqué à ce propos que la création d'un climat favorable au développement des startups sera en faveur des jeunes universitaires diplômés de façon a créer de l'emploi et partant, contribuer à réduire le chômage.

En marge de la tenue de ce séminaire, poursuit M. Zoukh, une exposition variée sera organisée au niveau du CIC, qui "mettra en exergue l'état d'avancement enregistré par la wilaya d'Alger en termes de recours aux technologies de pointe dans le cadre du plan stratégique pour la modernisation de la capitale".

Après avoir inspecté l'état des préparatifs au niveau du CIC, le wali a visité en compagnie de la délégation l'accompagnant (commissions relevant des différents secteurs chargées des préparatifs du séminaire), le Parc des Grands Vents (Dounia Parc) où se dérouleront les 26 et 27 deux concours (solutions innovantes et startups).

Lire aussi: "Alger Smart city": mise en place de deux laboratoires à "ciel ouvert" pour tester les solutions innovantes

Plus de 200 jeunes représentant toutes les régions du pays et la communauté algérienne établie à l'étranger prendront part au concours des idées innovantes, outre le concours des startups, ont révélé les organisateurs, faisant savoir que le concours final aura lieu le deuxième jour du séminaire international des villes intelligentes jeudi 28 juin.

Le wali d'Alger a annoncé que les trois premiers lauréats seront distingués, précisant que "le premier prix est de 500 millions de centimes".

Plus de 4000 experts nationaux et étrangers dans les domaines des TIC et des startups sont attendus au séminaire des villes intelligentes, en sus des pionniers de l'investissement en la matière.

Au programme du sommet figure principalement "le rôle du gouvernement dans l'encouragement des nouvelles technologies et des villes intelligentes".

Deux autres thèmes seront évoqués eu égard à leur importance à savoir "le développement de l'écosystème des startups et la valorisation de la diaspora dans le domaine des technologies et de l'innovation".