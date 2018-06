Algérie: ONG africaines - 2e Conférence internationale en novembre à Alger

La 2ème Conférence internationale des ONG africaines, membres du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC), se tiendra du 19 au 21 novembre prochain, à Alger, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs.

Placée sous le thème "Préparer l'Afrique au défi de la crise migratoire et du développement économique et social du continent dans le cadre d'une préparation accrue et d'un partenariat solide entre société civile, pouvoirs public et secteur privé", cette 2ème conférence s'inscrit dans la continuité des recommandations de la 1ere Conférence, tenue en décembre 2017 dans la capitale guinéenne, Conakry.

Parmi les principaux objectifs retenus dans le cadre de cette conférence, figure notamment, la préparation d'une stratégie commune pour entendre la voix de l'Afrique dans toute sa composante économique, politique et social, en vue du prochain "Forum mondial sur la migration et le développement", qui se tiendra du 5 au 7 décembre 2018 au Maroc, ainsi que la "Conférence internationale sur la migration 2018", organisée par l'ONU aussi au Maroc les 10 et 11 décembre, la même année.

Trois principales thématiques sont prévues lors de cette conférence. Le premier axe sera articulé autour des "Migrations et développement en Afrique, états des lieux, enjeux et perspectives", le second, sur "l'Autonomisation et insertion socioprofessionnelle des jeunes en Afrique", alors que le 3eme axe sera centré sur "le Partenariat et la coopération à dimension multilatérale pour l'entreprenariat, l'innovation et l'industrialisation inclusive et durable".

Quelque 500 participants prendront part à cet évènement où toutes les sous-régions d'Afrique seront représentées, ainsi que des personnalités internationales, dont le président de la Commission africaine et des prix Nobel pour la paix, et des représentants de l'UE et des Etats-Unis d'Amérique.

Cette conférence est organisée à l'initiative de l'Association nationale des Echanges entre jeunes (ANEJ), en partenariat avec plusieurs organismes, dont, les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et des Collectivités locales, du Travail et de l'emploi, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des sports.

Plusieurs autres organisations internationales, dont le Parlement africain de la Société civile ainsi que les Collectifs des étudiants étrangers africains en Algérie, sont, en outre, partenaires dans cet évènement.