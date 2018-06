Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-Off - Mazembe décrète la première défaite de Sanga Balende

Le week-end a été amer pour l'équipe de Mbuji Mayi qui a perdu le fauteuil de leader de la compétition après sa défaite face au club lushois. Les Anges et Saints du Kasai oriental sont désormais troisième après avoir longtemps occupé la tête du classement car V.Club a tourmenté Dauphin noir pour occuper la deuxième loge.

Le Tout puissant Mazembe a pris la tête du classement du Play-Off de la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le club noir et blanc de Lubumbashi est venu à bout, le 23 juin, dans son stade de la commune de Kamalondo, de Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi par deux buts à un, au terme du choc de la 19e journée. La partie a pourtant idéalement débuté pour Sanga Balende qui a réussi, dans les deux premiers quarts d'heure, à contenir la pression des joueurs de Pamphile Mihayo Kazembe.

A la 29e mn, le Ghanéen Isaac Amoah a ouvert le score sur balle arrêtée pour les Anges et Saints de Mbuji-Mayi, conduits par l'entraîneur Chico Mukeba. Mais le Zambien Rainford Kalaba a égalisé pour les Corbeaux de Lubumbashi, à la 39e mn. Et Meschak Elia (qui a remplacé Glody Likonza blessé à la 30e mn) a donné l'avantage définitif à Mazemhe, à la 67e mn. L'action est partie du buteur Elia, qui a trouvé Trésor Mputu (entré en jeu à la 42e mn à la place du Malien Sissoko blessé). Celui-ci a talonné à Rainford Kalaba qui a remis le cuir à Elia. La frappe de l'attaquant international congolais, à l'entrée de la surface de réparation, a été mal maîtrisée par le gardien de but Kalambayi Katembwe.

Deux buts à un, c'est le score final de cette partie en faveur de Mazembe qui prend la tête du classement longtemps gardée par Sanga Balende qui concède sa première défaite. Le club dirigé par le gouverneur Alphonse Ngoyi Kasanji du Kasaï oriental avait fait match nul de zéro but partout, le 20 juin, face à CS Don Bosco, dans le même stade. En premier match disputé sur la même pelouse de Kamal City et comptant pour la 20e journée du Play-Off, le CS Don Bosco a été accroché par le club révélation de la saison, le FC Mont Bleu de Bunia, par zéro but partout.

V.Club torpille Dauphin noir...

A Kinshasa, l'AS V.Club, avec insolence, a balayé l'AS Dauphin noir de Goma par huit buts à zéro. Ngimbi et Yves Diba ont chacun signé un doublé au cours de cette partie. Les autres réalisations ont été de Luzolo, du Malien Oumar Sidibe et de Zacharie Mombo. L'on rappelle que le mercredi dernier, au stade Frédéric-Kibasa-Maliba de Lubumbashi, le FC Saint-Eloi Lupopo a dominé l'AS Maniema Union par un but à zéro, sur une réalisation d'Asiri Emmanuel, à la 42e mn.

Au classement, Mazembe a désormais quarante-quatre points, devant V.Club qui en totalise quarante et un. Sanga Balende se retrouve troisième avec quarante points. DCMP, qui devrait jouer le 24 juin à Lubumbashi contre la Jeunesse sportive groupe Bazano, a trente-deux points, alors que le FC Saint-Eloi Lupopo en a vingt-neuf. Maniema Union compte vingt-sept points, devant Mont Bleu et CS Don Bosco (dix-huit points). AC Rangers est septième avec onze points, talonné par l'AS Dragons/Bilima (dix points). Dauphin noir (neuf points) et Jeunesse sportive groupe Bazano (sept points) ferment la marche.