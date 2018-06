Algérie: Bac 2018 - Rafida Fatima Zohra, une lycéenne qui défie son handicap visuel

Sidi Bel-Abbes — Aissat Fatima Zohra Rafida (19 ans) est une lycéenne qui a défié son handicap visuel, contracté depuis la naissance, en se présentant aux examens du baccalauréat cette année dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès avec volonté et détermination.

Ayant suivi l'enseignement primaire et moyen dans la wilaya d'Oran et ensuite le secondaire au lycée Tayebi Larbi de Sidi Bel-Abbès dans la filière des langues étrangères, Rafida a obtenu de bonnes notes durant tout son parcours, défiant son handicap et s'imposant comme une élève "valide".

"Je ne rencontre aucun problème dans la filière des langues où j'ai de bonnes notes, surtout en langue espagnole. Je ne me considère pas comme non voyante, car je peux réaliser tout ce dont j'aspire en croyant à mes capacités à surmonter cet handicap et à l'ambition d'avoir un avenir prospère", a-t-elle confié.

La lycéenne Rafida n'aurait pas pu obtenir des résultats satisfaisants sans l'aide et assistance de ses enseignants qui ont contribué de manière significative à mettre en avant ses potentialités pour réaliser un plus grand succès, a-t-elle souligné.

Bien entourée de ses parents et soutenue par ses enseignants, elle s'est préparée dans des conditions normales pour le Bac loin du stress et de la fatigue excessive, programmant des séances de révision régulières et s'appuyant sur des livres pour non voyants et des cours particuliers, a-t-elle dit.

Cette brillante candidate espère décrocher son baccalauréat avec une bonne moyenne qui lui permettra de réaliser le rêve qu'elle a toujours caressé, celui de devenir un jour traductrice.