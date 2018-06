Ile Maurice: Racing Club - Un cadre de la fonction publique porte plainte à plusieurs reprises

Il a dû fournir une caution de Rs 15 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000. Arbaaz Farhaan… Plus »

Richard Toussaint souligne, d'ailleurs, qu'à chaque descente, la police n'a rien eu à redire contre le club et la direction puisque tout est en règle. Face à cette situation intenable, dit-il, le président du Racing Club a sollicité un avis légal. Il a l'intention de porter plainte contre cet «empêcheur de tourner en rond». «Nous ne voulons pas créer de polémique mais nos clients ont le droit de profiter du Mondial en toute sérénité, d'autant plus qu'on a pris toutes les précautions pour respecter la limite autorisée par la loi, qui est de 50 décibels.»

