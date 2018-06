Congo-Kinshasa: Kabila a inauguré la Centrale hydroélectrique de la SNEL Zongo II

Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a présidé l'inauguration de la nouvelle Centrale Hydroélectrique ZONGO II, vendredi, 22 juin 2018. La cérémonie s'est déroulée à 56 km de la de Kisantu, secteur de Gombe Matadi, territoire de Mbanza-Ngungu, le site de Zongo dans la province du Kongo-Central. personnalités et membres des gouvernements, tant national provincial, étaient présents à cette manifestation.

Parmi eux, on noté la présence du Premier ministre, Bruno Tshibala Nzenze, ministre de l'Energie et Ressources hydrauliques, Ingele Ifoto, gouverneurs de la Ville-Province de Kinshasa et de la province Kongo-Central, respectivement André Kimbuta Yango et Jacques Situ et, enfin, de l'Administrateur-délégué de la Société d'Electricité (S.N.EL. s.a), Jean Bosco Kayombo Kayan.

Premier à prendre la parole, Jacques Mbadu Situ a remercié Président de la République en soulignant que quatre mois l'inauguration du Bâtiment administratif du gouvernorat à Matadi, c'est l'inauguration de la Centrale hydroélectrique de Zongo II ;

réalisations à mettre à l'actif de la Révolution de la modernité le Chef de l'Etat est l'initiateur. Le Gouverneur du Kongo-Central noté que le Président Kabila était le Père de la reconstruction qui - 66 ans après l'ancienne puissance coloniale et partant du même d'eau - vient de doter la RDC d'un nouveau barrage dénommé Zongo II. Un barrage qui - il en était sûr - réduira à sûr le déficit énergétique auquel fait sérieusement face la RDC.

Jacques Badu a également remercié le Chef de l'Etat d'avoir l'implantation dans sa province d'importants investissements plusieurs secteurs, tant publics que privés de l'ordre de milliards de dollars américains au cours des cinq dernières années.

Parmi les plus importants, il a cité, entre autres, l'érection cimenteries, la construction des ports et, évidemment la du Barrage Hydroélectrique de Zongo II. Il a indiqué que l'ensemble ces investissements ont généré 500.000 emplois directs et indirects.

Immédiatement après, Zao Feng - de l'entreprise SINOHYDRO qui construit le barrage Zongo II - directeur général adjoint du Zongo II a pris la parole pour signaler que ce barrage, fruit meilleures rélations entre la RDC et la Chine produira au total MW.

Coût : 360 millions USD dont 30 millions USD de fonds de contrepartie.

Production : 150 MW

S'exprimant aussi à cette occasion, Jean Bosco Kayombo Kayan souhaité la bienvenue au Chef de l'Etat ; surtout qu'il était venu ce jour inaugurer un nouveau barrage, construit 30 ans après celui Mobayi, qui était jusqu'alors, le dernier à être inauguré dans pays. Ce nouveau barrage, a-t-il dit, cadrait avec la vision Président de la République sur la Révolution de la modernité. outre, il a précisé que son coût est évalué à 360 millions de américains (USD) dont 30 millions USD sur fonds propres. En que la ligne de 220 km d'évacuation de l'énergie produite par turbines de Zongo II soit totalement achevée jusqu'à la capitale,

précisément à la station de Kinsuka, l'Administrateur-délégué de SNEL a expliqué qu'à partir de ce jour, cette production acheminée par interconnexion avec le réseau de Zongo 1 vers stations de Badiadingi et de Gombe à Kinshasa et vers Kongo-Central. Cela permettra, selon lui, l'amélioration l'alimentation en énergie électrique de 40.000 ménages. Il a l'engagement de veiller sur ce barrage pour le bien de tous abonnés.

Avant la coupure du ruban symbolique par le Chef de l'Etat, Ifoto a pris la parole pour montrer l'importance du barrage Zongo II, qui, face au barrage de Mobayi - inauguré il y a 30 ans - qui produit que 10,5MW, produira 150 MW. Pour cette raison, il a que cette inauguration est un jour mémorable parce qu'il y protection de l'environnement, prospérité de l'économie et familial.