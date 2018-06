Ile Maurice: Brutalité policière alléguée - Un ado de 16 ans porte plainte

Il a dû fournir une caution de Rs 15 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000. Arbaaz Farhaan… Plus »

Il souligne que les coups reçus l'ont fait hurler de douleur : «Mo 35 inn tann mwa. Li ti pé kriyé ek dir aret bat mwa. Zis apré zot inn fer mwa sign enn papie san montre mwa ki ti ekrir lorla.» Plus tard, sa mère a débarqué au poste après avoir reçu un appel d'un policier. Après s'être entretenue avec son fils, elle a porté plainte pour brutalités policières. Mère et fils se sont ensuite rendus à l'hôpital de Candos munis d'un Form 58 afin que l'adolescent y reçoive des soins.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.