Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Mo pé dépens par miliar avek CWA»

Le Premier ministre a tiré à boulets rouges sur l'opposition qui, dit-il, ne voit pas le travail qui est fait. «Zot dir nou gaspiy kass, li pa pé al dan kof for sa kass la», a-t-il lancé. Pravind Jugnauth est revenu sur les divers projets en cours initiés par son gouvernement. Notamment le Metro Express dont il dit que «c'est mon rêve que de Rose-Hill, le Metro Express arrive dans l'Est en passant par la circonscription no.8.»

«Il aurait fallu augmenter le tarif de l'eau pour pouvoir améliorer les infrastructures. Mais j'ai dit non !» C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Pravind Jugnauth à Vuillemin ce dimanche 24 juin. Il participait à un Eid Gathering avec Showkutally Soodhun, Yogida Sawmynaden et Leela Devi Dookun-Luchoomun.

