Tunisie: L'OM doit-il parier sur le «Messi Tunisien» ?

Il a fait le choix de l'argent

Pourquoi ? Tout simplement à cause d'un choix de carrière il y a cinq ans, comme l'explique le journaliste de La Presse de Tunisie Walid Nalouti : «On le considère depuis ses débuts comme le petit génie du football tunisien et on le voyait exploser en Europe, mais il a fait le choix de l'argent en rejoignant le Qatar. Lui et l'Espérance ont été embobinés par les montants exorbitants proposés par Al-Duhail et ils n'ont pas pu refuser. Mais, depuis un an, il a compris qu'il devait partir du Qatar, car on ne cesse de lui répéter qu'il gâche son génie là-bas, en jouant à l'économie.

Ce qui le sauve, c'est de continuer de jouer avec l'équipe nationale (49 sélections, 9 buts), avec qui il rencontre de bonnes équipes et parvient à faire la différence. S'il travaille beaucoup, il peut rattraper son retard et exploser en Europe». En gros, Youssef Msakni est un surdoué pas vraiment pressé de montrer ses immenses qualités, comme le confirme le spécialiste Afrique de Foot 365 Patrick Juillard : «Même s'il évolue dans un championnat de seconde zone, il reste le joueur tunisien le plus décisif depuis des années. Il est capable de faire la décision à tout moment avec un coup franc impossible ou un geste venu d'ailleurs. Il a des fulgurances extraordinaires qui en font un joueur à part. En revanche, il peut aussi sortir d'un match et ne pas toucher un ballon. Pour résumer, son niveau plafond est très élevé, mais son niveau plancher peut être très bas aussi».

Futur chouchou du Vélodrome ?

Malgré cela, l'Europe continue de penser à lui, puisque de grands noms ont récemment circulé, comme Arsenal et Tottenham, mais aussi l'OM cette semaine selon ESPN. L'OM qui n'a pas connu une grande réussite avec le Tunisien Abdennour, mais qui pourrait faire un bon coup en relançant Youssef Msakni, toujours selon Walid Nalouti : «Il faut le prendre en charge et le pousser à travailler plus, car il est un peu paresseux. Si l'OM y parvenait, il pourrait rattraper le temps perdu et montrer l'étendue de son talent, qui est immense. À Marseille, il pourrait devenir un chouchou, notamment auprès de la grande communauté tunisienne. Bien encadré, il pourrait devenir un joueur important grâce à ses coups de génie». Ailier gauche ou deuxième attaquant, Youssef Msakni va peut-être enfin franchir le pas. Sous contrat jusqu'en 2021 avec Al-Duhail, il est coté par Transfermarkt à 4.5 M d'euros, ce qui n'est pas énorme. À l'OM de voir si le pari vaut le coup d'être tenté...