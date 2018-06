Afrique Australe: Appel à une rapide intégration économique du FP-SADC

Le forum parlementaire des pays de la Communautaire pour le développement de l'Afrique Australe (SADC), une institution autonome, a été crée en 1997 et est composé de 14 parlements de la région, notamment l'Angola, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe, Madagascar, le Malawi, la République Démocratique du Congo (RDC), le Botswana, le Lesotho, Île Maurice, le Mozambique, l'eSwatini (ex-Swaziland), la Zambie et les Seychelles.

Durant le forum constitué par 14 parlements, les participants aborderont les propositions de changement de constitution, le régime du forum parlementaire de la SADC et la structure organisatrice et fonctionnelle du secrétariat de l'organisation.

L'industrialisation de la SADC est le principal thème débattu au Forum que le président du FP-SADC a considéré de « déterminant pour le développement de la région », et que les députés dédient également une attention soutenue aux facteurs qui empêchent ou qui le processus d'integration de la région plus lente.

Pour ce parlementaire également président de l'Assemblée Nationale d'Angola, il est temps que les députés, étant interprètes des nécessités et des aspirations des peuples, optent pour la collaboration afin de réfléchir sur les meilleures voies qui conduisent plus rapidement à l'intégration économique de la région.

