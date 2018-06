Afrique: CM 2018 - L'Egypte et le Maroc pour sauver l'honneur, chaud dans le groupe B

Dans le groupe B, trois équipes peuvent encore prétendre aux deux places pour les huitièmes de finale. L'Espagne, le Portugal et l'Iran. La Roja sera face au Maroc qui a déjà perdu ses deux matchS et donc éliminé mais qui est très revanchard, tandis que la Selecao défiera la Team Melli qui peut être la surprise de ce groupe.

Déjà éliminée après deux défaites consécutives, l'Egypte affronte l'Arabie saoudite, autre équipe déjà out. L'occasion pour les Pharaons d'engranger une première victoire en Coupe du monde depuis plus de 30 ans et de sauver l'honneur d'une compétition décevante. Il pourrait également s'agir du dernier match du sélectionneur Hector Cuper dont l'avenir est remise en questions.

Début ce lundi des matchs de la 3è journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, Russie 2018. 4 rencontres au programme dans les groupes A et B avec une attention particulière dans ce dernier. Pour les Africains, il s'agira pour l'Egypte et le Maroc de sortir la tête haute du tournoi.

