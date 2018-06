Afrique: CM 2018 - Résultats et classements après la 2è journée

La 2è journée des matchs de groupes de la Coupe du monde, Russie 2018 s'est clôturée dimanche avec Colombie - Japon et un réveil des Cafeteros 3-0 qui relance leur course aux huitièmes de finale. Avant la 3è et dernière journée de poules qui débute ce lundi, point sur tous les résultats et classements.

A l'issue de cette 2è journée, dans le groupe A, l'Uruguay et la Russie ont validé leur ticket devant l'Egypte et l'Arabie saoudite.

Trois pays sont encore en lutte dans le groupe B. Il s'agit de l'Espagne du Portugal et de l'Iran. le Maroc est déjà out.

Seule la France a validé sont ticket dans le groupe C. Et le Danemark et l'Australie sont en concurrence.

Si la Croatie a déjà son billet pour le tour suivant, la deuxième place est toujours à prendre entre l'Islande, le Nigéria et l'Argentine très décevante jusque-là.

Rien n'est encore fait dans le groupe E malgré avec le Brésil, la Suisse et la Serbie. seul le Costa Rica peut oublier.

Dans le groupe F, l'Allemagne s'est relancée après sa victoire à l'arrachée devant la Suède. Le Mexique a déjà fait le plus dur.

Belgique et Angleterre son assurés d'aller en huitièmes,; seule la première place du groupe est en jeu pour cette 3è journée.

Enfin, Japon, Sénégal et Colombie peuvent encore prétendre au tour suivant. La Pologne est éliminée.

Les chiffres marquants

85 marqués après 32 rencontres soit une moyenne de 2,7 buts par match.

La Russie a inscrit le plus grand nombre (8) à égalité avec la Belgique et l'Angleterre.

96 cartons jaunes ont été distribués contre 2 rouges (Carlos sa,chez et Jérôme Boateng).

Le meilleur buteur du tournoi est l'Anglais Harry Kane et ses 5 buts devant Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku avec 4 unités chacun.

Cette Coupe du Monde n'a toujours pas vu le moindre 0-0 après 32 rencontres, c'est un record depuis l'édition 1954 lorsqu'aucun des 26 matches du tournoi n'a terminé sur ce score.

Groupe A :

Russie - Arabie Saoudite : 5-0

Egypte - Uruguay : 0-1

Arabie Saoudite - Uruguay 0-1

Russie - Egypte 3-1

Classement:

1-Russie 6 pts, 2-Uruguay 6 pts, 3-Egypte 0 pt, 4- Arabie Saoudite 0 pt

Groupe B :

Maroc - Iran : 0 - 1

Portugal - Espagne : 3 - 3

Espagne - Iran 1-0

Maroc - Portugal 0-1

Classement:

1-Portugal 4 pts, 2-Espagne 4 pts, 3-Iran 3 pts, 4-Maroc 0 pt

Groupe C :

France - Australie : 2 - 1

Pérou - Danemark : 0 - 1

Australie - Danemark 1-1

Pérou - France 0-2

Classement:

1-France 6 pts, 2-Danemark 4 pts, 3-Australie 1 pt, 4-Perou 0 pt

Groupe D :

Argentine - Islande : 1 - 1

Croatie - Nigeria : 2 - 0

Argentine - Croatie 0-3

Nigéria - Islande 2-0

Classement:

1-Croatie 6 pts, 2-Nigéria 3 pts, 3-Islande 1 pts, 4-Argentine 1 pt

Groupe E :

Costa Rica 0-1 Serbie

Brésil 1-1 Suisse

Costa Rica - Brésil 0-2

Serbie - Suisse 1-2

Classement:

1-Brésil 4 pts, 2-Suisse 4 pts, 3-Serbie 3 pts, 4- Costa Rica 0 pt

Groupe F :

Mexique - Allemagne : 1-0

Suède - Corée du Sud : 1-0

Corée du Sud - Mexique 1-2

Allemagne - Suède 2-1

Classement:

1-Mexique 6 pts, 2-Suède 3 pts, 3-Allemagne 3 pts, 4-Corée du Sud 0 pt

Groupe G :

Belgique - Panama : 3-0

Tunisie - Angleterre : 1-2

Angleterre - Panama 6-1

Belgique - Tunisie 5-2

Classement:

1-Belgique 6 pts, 2-Angleterre 6 pts, 3-Tunisie 0 pt, 4-Panama 0 pt

Groupe H

Colombie - Japon : 1-2

Pologne - Sénégal : 1-2

Colombie - Pologne 3-0

Japon - Sénégal 2-2

Classement:

1-Japon 4 pts, 2-Sénégal 4 pts, 3-Colombie 3 pt, 4-Pologne 0 pt