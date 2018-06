Algérie: Rabah Madjer limogé

Rabah Madjer connaît ainsi son troisième limogeage à la tête des Fennecs après ceux de 1995 et 2002. Plus grave il était le 5e sélectionneur placé à la tête de l'équipe nationale algérienne depuis le départ de Vahid Halilhodzic à l'issue du Mondial-2014, durant lequel les Fennecs avaient effectué le meilleur parcours de leur histoire, défaits en huitième de finale après prolongations par l'Allemagne futur championne du monde.

C'était dans l'air depuis plusieurs semaines, mais dès hier, c'est devenu officiel. Rabah Madjer n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Il a été limogé par la fédération au cours de la réunion du bureau fédéral tenue le dimanche 24 Juin. Via un communiqué, la FAF a confirmé la séparation avec Rabah Madjer : « Le bureau fédéral dans sa réunion statutaire tenu au Centre Technique National le 24 juin 2018 a décidé à l'unanimité de se séparer du sélectionneur national, Mr Rabah Madjer, et de ses assistants Ighil Meziane, Djamel Menad et Lounes Gaouaoui ».

