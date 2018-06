Afrique: Espagne-Maroc - Le bon choix d'Achraf, Madrilène et Marocain

L'Egypte, la Tunisie et l'Angola sont fixés sur leur sort à l'issue du tirage de la phase de groupes des… Plus »

Achraf, qui préfère qu'on l'appelle du diminutif "Arra" pour éviter d'écorcher son prénom, peut avoir le vertige: il est passé en l'espace d'un an de la 3e division espagnole avec la réserve du Real à une place de titulaire à la Coupe du monde. Et le défenseur aux 14 sélections espère finir son tournoi en beauté contre cette Espagne si chère à son coeur, malgré l'amertume de l'élimination.

Les débuts d'Achraf en Coupe du monde n'ont pas été ceux espérés avec deux défaites (1-0 contre l'Iran, 1-0 contre le Portugal) et une élimination précoce. Mais ce latéral droit rapide et élancé (1,79 m), attaquant reconverti, a tenu a remercier les supporters marocains pour leur soutien.

"On n'a pas l'impression que c'est son premier match au Bernabeu", s'étonnait presque Zinédine Zidane, alors entraîneur du Real, qui l'a fait débuter en Liga contre l'Espanyol en octobre (2-0). "Il est impliqué, bien dans l'esprit et s'il a une opportunité, il la saisit", disait le Français.

Un destin opposé à celui d'Achraf (19 ans), qui a opté très tôt pour le Maroc et disputé sa première sélection en 2016, tout en gravissant les échelons au sein du Real Madrid jusqu'à rejoindre l'équipe première. Et jusqu'à faire partie, parallèlement, des 23 Marocains retenus pour le Mondial en Russie.

