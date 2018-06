Burkina Faso: Meeting de l'Adp - Forte mobilisation pour dire non à la « mal gouvernance du régime actuel »

L'Organisation de la société civile, l'Alliance pour la défense de la patrie (ADP), a tenu un meeting le samedi 23 juin 2018 au rond-point des Arts en face des 1 200 logements à Ouagadougou. Au menu de cette rencontre, les responsables de l'ADP ont dénoncé certaines pratiques et la mal gouvernance du régime actuel.

Ambiance des grands jours dans la matinée du 23 juin dernier au rond-point des Arts, face au quartier des 1 200 logements, où des artistes musiciens prestaient devant une population mobilisée sous l'initiative de l'Alliance pour la défense de la patrie (ADP). Et c'est là que le président de cette Organisation de la société civile, Abraham Badolo, déclare que, « des personnes, qui ont placé leur confiance en nous, nous interpellent en disant que la vie est devenue plus morose que sous l'ère Compaoré ».

Ajoutant, devant la foule présente pour la circonstance, que ses camarades et lui ont décidé de s'assumer et de jouer leur rôle en tant qu'OSC.

C'est ainsi que le président de l'ADP dira qu'aujourd'hui, le peuple burkinabè est dans la faim, la soif et le noir et qu'il était de leur devoir de faire cette mobilisation pour dire haut et fort que « nous sommes mécontents de la manière dont notre pays est dirigé aujourd'hui et est en train d'aller vers le chaos», soutient Abraham Badolo.

Ce meeting était une opportunité, pour l'ADP, de dire non aux coupures intempestives de l'électricité et de l'eau respectivement par la SONABEL et l'ONEA ; non à la remise en cause des libertés démocratiques et syndicales ; non au manque de réponses adéquates à la crise alimentaire qui touche environ 2 millions de Burkinabè ; non à la délocalisation inopportune du Conseil des ministres budgétivore sur le dos du contribuable.

Au sujet de la crise alimentaire, le président Abraham Badolo et ses camarades avouent que jusque-là, il n'y a aucune réaction de la part du gouvernement qui, en lieu et place, fait des dépenses luxueuses alors que le peuple, selon le président de l'ADP, est dans la misère et la souffrance. Pour ce qui est des coupures intempestives d'électricité, cela joue, affirme-t-il, sur l'économie.

Et de prendre l'exemple des poissonneries qui ne parviennent plus à bien conserver leurs produits et c'est la question de l'alimentation qui prend un coup, a indiqué le principal animateur du meeting. Evoquant la délocalisation de la tenue du Conseil des ministres, Abraham Badolo, dans son message, fait savoir que le gouvernement a des représentants dans les régions, à travers les gouverneurs.

Tout en soulignant qu'il n'a pas besoin de s'y retrouver pour connaître les réalités du pays sinon, déclare-t-il, cela signifie que le gouvernement n'a pas confiance en ses représentants.

« Nous sommes contre ces délocalisations, parce que cela va coûter beaucoup d'argent qui peut servir à des hôpitaux en équipement et permettre aux patients d'avoir plus de soins », relève le président de l'ADP.

Et revenant sur ces propos, il déclare que leur organisation a été interpellée par des personnes qui estiment que la vie est plus morose que sous l'ère Compaoré. Abraham Badolo regrette qu'avec le régime actuel, il n'y ait aucun changement ; c'est une continuité. Selon lui, les tenants du pouvoir ne font pas mieux que sous le régime Compaoré.

Il s'insurge contre l'interpellation de leur camarade Naïm Touré, pour avoir dénoncé une certaine situation. Il dit qu'il s'agit là d'une privation de la liberté d'expression. Ce qui n'était pas le cas sous le régime Compaoré, indique le premier responsable de l'ADP aux personnes venues les écouter.

A l'issue de ce meeting, le président Abraham Badolo informe qu'avec ses camarades, ils vont délocaliser ce type de manifestations dans les différentes régions, jusqu'à ce qu'ils soient entendus par le gouvernement. Dans le cas contraire, ils prendront rendez-vous avec la place de la révolution, pour un grand meeting.