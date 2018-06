Maroc: Mondial 2018 - Hervé Renard s'insurge contre l'arbitrage

Hervé Renard s'insurge contre l'arbitrage au Mondial 2018. L'entraineur du Maroc n'a pas digéré l'élimination de son équipe et surtout la défaite contre le Portugal. En conférence de presse, il est revenu sur certains faits du match qui, selon lui, constitue une injustice.

« C'est une injustice ; Il faut accepter la réalité. Il faut se concentrer (... ) pour sauver notre honneur puisque maintenant il n'y a plus que ça », a-t-il déclaré face aux journalistes. Et de détailler : « Quand on regarde tous les faits de jeu qui se sont produits contre le Portugal, c'est une injustice totale. Sur le but encaissé, il y a une faute énorme de Pepe au premier poteau. Pourquoi ne l'a-t-on pas vu ? », a-t-il lancé.

Bien qu'éliminer, Renard veut jouer contre l'Espagne à fond. « Je vais jouer ce dernier match comme si on devait jouer notre qualification. Mon métier, c'est de faire en sorte de poser des problèmes à l'Espagne et rendre plus fier le peuple marocain. J'ai cette responsabilité et je dois l'assumer le mieux possible », a-t-il encore ajouté.