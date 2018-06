Burkina Faso: Le FPR et l'AGR se sont fiancés

Le Front patriotique pour le renouveau (FPR) de Aristide Ouédraogo et l'Alliance pour le renouveau (AGR) de Adama Doulkon se sont retrouvés, le 20 juin 2018, à la résidence Alice à Ouagadougou, pour la signature d'un début de partenariat entre lesdits partis.

L'objectif de ce partenariat entre les deux jeunes partis, selon les deux présidents, est de redoubler d'efforts dans leur engagement politique et ce, dans la franchise et la sincérité, pour mieux apporter leur contribution au développement du Burkina Faso.

« L'heure est à une prise de responsabilité collective face à notre destin. Pour cela, chers militants de l'AGR et du FPR, nous devons redoubler d'efforts dans notre engagement politique, dans la franchise et la sincérité.

Ainsi, nous pourrons mieux apporter notre contribution au développement de notre très chère patrie, le Burkina Faso ». Voici, en substance, ce qui est ressorti de la déclaration commune des deux jeunes partis qui se sont retrouvés le week-end dernier, pour sceller un début de partenariat.

En rappel, les cadres de l'AGR et son président, Adama Doulkon, ont démissionné de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la république (AJIR) d'Adama Kanazoé, actuellement conseiller spécial du président du Faso.

Selon les présidents de l'AGR et du FPR, cette conférence de presse conjointe, qui marque le début d'un partenariat entre l'AGR et le FPR, est un signal fort qu'ils souhaitent envoyer à la classe politique du Burkina Faso, surtout à l'opposition car, selon eux, ils ont un combat commun qui est celui de travailler à donner l'espoir d'un lendemain meilleur au vaillant peuple du Burkina Faso martyrisé et déçu de la mauvaise gestion du pouvoir du régime de Roch Marc Christian Kaboré.

Nous invitons le gouvernement à plus de responsabilité et au dialogue plutôt qu'à la répression

En outre, les deux présidents ont saisi l'occasion pour se prononcer sur la situation nationale et particulièrement sur la gestion du pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré. Aux militants des deux partis, voici ce que dit la déclaration commune : « chers militants des partis de l'AGR et du FPR, nous sommes très inquiets pour l'avenir de notre nation, le Burkina Faso.

En rapport avec l'actualité politique actuelle, notamment les grèves et l'arrestation du cyber activiste, Naim Touré, nous invitons le gouvernement à plus de responsabilité et au dialogue plutôt qu'à la répression. Le dialogue, pour nous, est la seule alternative au dénouement de cette crise qui perdure.

Nous déplorons également l'attitude du gouvernement qui, à chaque Conseil des ministres, prend des décisions impopulaires qui ne favorisent pas l'apaisement du climat social si délétère. A ce jour, il n'existe aucun diagnostic sérieux de la politique nationale de notre pays.

Le slogan « Plus rien ne sera comme avant » est tombé dans les oubliettes ».Toujours selon le FPR et l'AGR, l'incivisme et la corruption vont grandissants, et se sont généralisés à presque tous les secteurs. L'insécurité et le chômage des jeunes ont atteint un niveau inquiétant.

Le PNDES qui avait suscité tant d'espoirs pour sortir les populations de la pauvreté, n'est plus qu'un leurre. Le pays est endetté pour la réalisation de projets qui ne profitent qu'à un clan. Des routes goudronnées et des caniveaux à coup de milliards de F CFA, à peine construits, sont déjà amortis. Le déficit énergétique plombe l'économie.

Face à toutes ces dérives du régime, les deux partis prônent un nouveau contrat social comme seule alternative, afin de renouer la confiance entre le gouvernement et les partenaires sociaux, pour l'apaisement du climat social et une relance de l'économie burkinabè.

Les présidents de l'AGR et du FPR ont, dans leur déclaration commune, invité alors leurs militants à redoubler d'efforts dans leur engagement politique et ce, dans la franchise et la sincérité, pour mieux apporter leur contribution au développement du Burkina Faso.

La cérémonie s'est achevée par la signature des livres, qui annonce le début d'un partenariat entre les deux jeunes partis. Ce fut ensuite l'échange des symboles entre les deux présidents.

Pour conclure, les deux présidents ont souhaité bonne chance à tous les éleves et étudiants du Burkina Faso pour leurs examens et concours, et à tous les agriculteurs et éleveurs une bonne saison hivernale.