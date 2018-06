Congo-Kinshasa: La MONUSCO encourage la jeunesse de Kananga à pratiquer le dialogue

Et d'ajouter : «On ne doit pas forcement changer d'idée. Mais on peut s'expliquer et on doit trouver un point où on peut se retrouver, parce que la perfection n'est pas humaine. Donc les différentes positions doivent être conciliées de façon intelligente pour le bien de tous.»

Pour Mme Tarizzo, le dialogue est la clé de voûte pour la réussite du processus électoral. «Ce genre de rencontre que nous sommes en train de mener avec la jeunesse et, plus tard, avec d'autres couches, cible avant tout le dialogue. Renouveler le concept du dialogue, c'est-à-dire l'importance de pouvoir dialoguer, échanger sans violence et obtenir des résultats», a-t-elle affirmé.

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.