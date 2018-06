Ile Maurice: Zéro alcool au volant - «Une mesure confuse»

Il a dû fournir une caution de Rs 15 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000. Arbaaz Farhaan… Plus »

Du côté de l'organisation non gouvernementale PRAT, Alain Jeannot dit accueillir favorablement cette mesure. Certains pays nordiques appliquent déjà la tolérance zéro, souligne-t-il. «Cette mesure a été prise dans le but d'envoyer un signal fort. Car il y a beaucoup de personnes qui conduisent en état d'ébriété.»

Interrogé, le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, a été très clair. «Zéro tolérance signifie aucune goutte d'alcool.» À la Traffic Branch, on affirme que cette mesure est confuse. «Landémin pou bizin éna enn ti poursantaz lalkol. 5 a 10 %.» La raison étant que l'alcool prend du temps avant d'être éliminé. On concède qu'il faut travailler sur les modalités. Chose que propose également le Chief Inspector Mohit Ramah. «23 mg lalkol népli permet. Bizin travay lalwa.» Selon lui, cette mesure a été appliquée en raison des nombreux accidents causés par l'alcool, en faisant des victimes en particulier chez les motocyclistes.

«Les pays parlent d'excès d'alcoolémie. Là, c'est un délit. Et la loi sanctionne le conducteur. Mais zéro tolérance n'équivaut pas à zéro alcool.» Me Erickson Mooneapillay fait ressortir que cela peut laisser entendre que dépasser les 23 mg d'alcool dans le sang équivaut à la prison.

