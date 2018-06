Sénégal: Des supporters sénégalais à Québec déçus

Mais l'étudiant malien, Bakary Maiga, est plus indulgent : « L'Afrique ne compte que sur le Sénégal, nous devons faire bloc et encourager ces jeunes qui font leur baptême de feu en Russie, au Mondial de football. Ils se frottent à de grandes nations de foot, il faut qu'on soit tolérant et fidèle derrière eux », a-t-il déclaré.

En somme, le doute s'est installé dans le rang des supporters sénégalais du Québec même si certains encouragent les joueurs et gardent l'espoir de voir l'équipe se qualifier au tour suivant. L'on perçoit, au coup de sifflet final, la déception des supporters qui cherchent à apprécier les choix et la prestation du onze sénégalais.

Même sentiment de frustration chez M. Diop, étudiant de deuxième cycle en Informatique qui critique le manque de concentration de la défense et du gardien de but qui, selon lui, pouvaient éviter ces erreurs dans la surface de réparation.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.