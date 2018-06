Tunisie: Un havre de paix...

Cette initiative vise à promouvoir la destination touristique de Djerba et l'image de marque de la Tunisie, terre de paix et de tolérance, affirme le président de l'association Chedli Ben Messaoud, dans une conférence de presse tenue, la semaine dernière, pour la présentation du programme de l'événement.

Cette initiative vise à promouvoir la destination touristique de Djerba et l'image de marque de la Tunisie, terre de paix et de tolérance, affirme le président de l'association Chedli Ben Massoud, dans une conférence de presse tenue, mardi soir, pour la présentation du programme de l'événement.

Cette cinquième édition a été lancée samedi 23 juin à Suresnes, en région d'Ile-de-France sur la grande place Square Léon Bourgeois.

L'ouverture des festivités et l'accueil des invités étaient en musique. Plusieurs activités étaient au programme de cette journée. Après la distribution des rubans bleus pour la Paix, des allocutions ont eu lieu, suivies de la chaîne humaine pour la Paix et la Tolérance, diverses animations et des spectacles mettant en avant le folklore djerbien. La journée s'est clôturée en beauté avec un concert du groupe Lost Vintage et des projections de films tunisiens en plein air.

Rappelons que l'objectif de cet événement est d'impulser davantage la commercialisation de la destination djerbienne sur les marchés belge et français, ce dernier qui a enregistré, au cours de l'actuelle saison touristique un retour en force et une hausse de plus de 90%.

Après la Belgique, «Djerba terre de paix et de tolérance» fera son retour à l'île les 7 et 8 juillet prochains où plusieurs autres festivités, spectacles et activités socioculturelles s'enchaîneront au grand plaisir des visiteurs. Nous y reviendrons!