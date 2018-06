Tunisie: La gestion houleuse du quotidien

L'Egypte, la Tunisie et l'Angola sont fixés sur leur sort à l'issue du tirage de la phase de groupes des… Plus »

Cette hésitation pour l'engagement d'un nouvel entraîneur reportera l'entame de la préparation de la prochaine saison. Les supporters sont inquiets à cause de cette instabilité notamment après le départ de plusieurs éléments comme Kalai, Munduga et Laâmari. L'équipe doit retrouver ses repères pour se concentrer sur la recherche des éléments capables de prêter main forte au groupe. Une mission qui s'annonce délicate à cause des soucis administratifs et l'absence d'harmonie entre les membres du comité directeur.

Les dirigeants aghlabides n'ont pas désigné un entraîneur pour diriger le club. Certains proches du club affirment que l'enfant du club Habib Ben Romdhan n'a pas donné une suite favorable vu ses engagements au pays du Golfe. Pour sa part, Nizar Khenfir est convoité mais il n'a pas encore accepté la proposition. Il a probablement des conditions pour accepter cet engagement. D'autres estiment qu'un entraîneur étranger pourra prendre les commandes de l'équipe et réussir comme c'était le cas des Eymael et de Janin.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.