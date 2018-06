Tunisie: Importantes perspectives de coopération commerciale

La signature du protocole d'entente a été effectuée au Centre de promotion des exportations (Cepex) en présence d'Omar El Behi, ministre du Commerce, et d'Alistair Burt, ministre britannique en charge des Affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. M. Behi a indiqué que le développement des relations commerciales avec la Grande-Bretagne constitue une opportunité de plus pour la Tunisie, surtout en présence d'une grande volonté de la part des Anglais pour plus de coopération. « Nous tablons sur la coopération avec le secteur privé. En septembre prochain, une visite d'une délégation d'hommes d'affaires britanniques est prévue en Tunisie », a affirmé le ministre du Commerce, lors d'un point de presse tenu à cette occasion.

Il a ajouté que l'accent sera mis sur le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays dans tous les secteurs. Le secteur du textile-habillement est l'un des secteurs où les entreprises britanniques sont les plus actives en Tunisie. D'ailleurs, des entreprises tunisiennes seront prochainement en visite en Grande-Bretagne pour explorer les opportunités d'affaires. M. El Behi a souligné que les exportations annuelles réalisées en moyenne sont de l'ordre de 780 MDT et entre 500 et 600 MDT d'importations en moyenne. « Ceci est en deçà du niveau escompté. Il y a de grandes possibilités de développer plus les échanges et d'explorer d'autres secteurs comme le secteur bancaire dans lequel la Grande-Bretagne dispose d'un grand savoir-faire », a-t-il expliqué.

Le marché africain pourrait aussi être une cible privilégiée. Selon le ministre, la Tunisie sera la porte vers l'Afrique pour les entreprises britanniques, surtout avec son adhésion formelle en juillet prochain au Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (Comesa). Une adhésion qui aura pour impact de développer les relations commerciales de la Tunisie avec cette région de l'Afrique qui compte près de 500 millions de consommateurs.

Renforcement des capacités

De son côté, pour Alistair Burt, ministre britannique en charge des Affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la signature de ce protocole relève de deux points essentiels. Il dénote, en premier lieu, les fortes relations entre les deux pays et les fortes perspectives de développement ; et en deuxième lieu les opportunités qui pourraient s'ouvrir à la Tunisie après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ou le Brexit.

M. Burt a souligné que le protocole d'entente permettra de promouvoir davantage les échanges commerciaux et aussi l'échange d'informations commerciales ou Business Intelligence. Il s'agit aussi de renforcer les capacités du Cepex en matière de communication, d'informer mieux sur les possibilités d'exportation pour les entreprises tunisiennes et d'identifier des opportunités spécifiques en matière d'exportation.

Il s'agit également de renforcer la capacité des exportateurs tunisiens à utiliser les informations fournies dans les études sectorielles et le matériel d'orientation pour promouvoir aussi bien les exportations tunisiennes au Royaume-Uni que les modèles de réussite d'exportation entre les deux pays et faciliter la promotion des exportateurs tunisiens lors des événements commerciaux tuniso-britanniques.

Auteur : M. Ouelhezi

Ajouté le : 25-06-2018