Tunisie: Filles et femmes s'invitent devant la télé !

La gent féminine a tenu à marquer massivement de sa présence ces deux rendez-vous sportifs qu'elle n'aurait voulu rater pour rien au monde.

Dans un des salons de thé du centre-ville de Tunis, réputé pour le bon service et le cadre festif qui y règne durant les matches de football ou de handball diffusés sur les grands écrans plasma fixés aux murs, des filles seules ou en groupe et des femmes en couple ont les yeux rivés sur l'écran et le souffle suspendu dans l'attente du but de la délivrance.

Elles mettent de l'ambiance !

L'ambiance de feu qu'elles ont mise durant tout le match de façon spontanée et joviale a charmé la gent masculine qui n'en demandait pas tant. Au moment du penalty sifflé pour la Tunisie et du but égalisateur qui s'en est suivi lors du match contre l'Angleterre, l'ambiance de fête est indescriptible entre scènes de joie et ferveur accompagnées de cris joyeux, embrassades et franches accolades des femmes entre elles. Du côté des hommes, on se tape dans la main et on s'échange des regards complices, rieurs et amusés.

En Tunisie, il est unanimement admis que le football est un sport d'hommes même si de nombreuses femmes pratiquent ce sport de nos jours, notamment en Europe et que la Tunisie a une équipe nationale de football féminine. Les Tunisiennes s'émancipent de plus en plus en se lançant à la conquête d'un monde réservé jusqu'ici exclusivement aux hommes : le football. Certaines connaissent même les règles élémentaires et les bases du jeu. D'autres dépriment à l'idée de constater que leurs maris vont passer le plus clair de leur temps devant les matches de football à raison de trois parties par jour, notamment les week-ends.

Héla H., trente-cinq ans, mariée, mère d'une fille de deux ans, s'aperçoit de l'attitude étrange et changeante de son mari qui zappe de chaîne en chaîne afin de trouver le canal idéal pour voir le match, vautré sur son canapé. Elle lui lancera sans vergogne : «Tu vas passer ton temps à regarder les matches du Mondial au lieu de t'occuper de ta fille?». En effet, dans la plupart des foyers, les hommes ne jurent plus que par les matches de foot de la Coupe du monde, devenus leur principale préoccupation, ce qui les a poussés à reléguer au second plan les affaires courantes de leur vie familiale.

Les ressortissants de nationalité étrangère, comme Ibrahima S., un maçon sénégalais qualifié qui vit un Mondial heureux : «Le Sénégal a gagné. Ma femme m'a régalé d'un bon riz au poisson dont elle seule a le secret. Elle, qui adore regarder l'équipe nationale, a partagé ma joie de voir notre cher pays être la seule nation africaine à gagner un match dans ce Mondial russe». Les joies du ballon rond ne sont plus réservées uniquement aux hommes !